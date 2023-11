Asp di Catanzaro, il consigliere Montuoro incontra il commissario Battistini: “Necessario avvio di iniziative progettuali per potenziare azioni nei territori”

“Ringrazio il generale Battistini, commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro, per l’attenzione che dimostra nel suo agire quotidiano verso il territorio, sottolineando l’importanza del garantire una presenza più stretta da parte dell’Asp nei comuni dell’entroterra, assicurandone servizi che mirino ad incrementare le prestazioni già erogate e implementando quelle carenti. È quanto ha affermato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonio Montuoro a margine della visita del generale Battistini ai presidi sanitari territoriali di Tiriolo, insieme al sindaco Greco e all’amministrazione comunale. “Non è il primo incontro, quello tenutosi con il commissario straordinario Asp, e ne seguiranno molti altri. Ci accomunano, infatti, gli stessi intenti, racchiusi negli ideali di azione, concretezza e risultati” – prosegue il consigliere. “Mi sono soffermato in particolar modo con il commissario Battistini – ha aggiunto Montuoro – su una riflessione cruciale per lo sviluppo dell’intera regione, cioè sulle difficoltà che principalmente vivono i comuni delle zone interne non solo in merito ai servizi ricevuti dal comparto sanità, ma anche alle difficoltà che affrontano ogni giorno a livello di trasporti e di viabilità, considerata la loro posizione geografica che li espone al triste fenomeno dello spopolamento e che sottrae, in maniera crescente, a questi centri le migliori energie. Diventa così indispensabile – ha rimarcato Montuoro – lavorare sullo sviluppo dei territori ed intensificare ancora di più quella che è la presenza dell’Asp soprattutto in nelle aree interne.” I servizi sanitari territoriali sono determinanti per garantire cure preventive, gestire malattie croniche e offrire assistenza primaria. Inoltre, contribuiscono a ridurre il carico sui servizi ospedalieri e migliorare l’accessibilità alle cure, promuovendo la salute a livello locale. Questo nell’ottica della nuova gestione del comparto sanità, che finalmente inizia a muovere i, primi e significativi, passi in avanti, riveste un ruolo essenziale. L’Azienda sanitaria provinciale, sta già facendo, con tutto il suo management, un’eccellente opera di rilancio. Lo ha mostrato anche il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Calabria, appena pervenuto, che mette in risalto, finalmente, alcuni elementi di “luce” in un comparto da sempre critico per la nostra terra. E Tutto questo, afferma Montuoro, va nella direzione di rafforzare “il grande lavoro che si sta facendo sul comparto sanità, grazie soprattutto all’impegno quotidiano messo in campo dal presidente Occhiuto, che sta portando risultati tangibili. Uno sforzo che verrà premiato dai cittadini, che hanno sempre più bisogno di essere ascoltati dalle istituzioni”. Concludendo Montuoro, afferma, quanto sia “di vitale importanza, per guardare al futuro con fiducia, invertire questo trend, lavorando, non solo su grandi opere, ma partendo dai piccoli centri, aiutandoli a riaffermarsi quali fulcro dello sviluppo territoriale, e sostegno per le grandi realtà. Ripopoliamo i nostri borghi, partendo proprio dai servizi essenziali. I nostri territori racchiudono mille potenzialità, ma solo grazie ad una buona progettazione, insieme a un grande gioco di squadra si possono mettere in atto”. Ho proposto, per tale ragione, la possibilità di attuare alcune iniziative progettuali nei comuni – conclude il consigliere regionale Montuoro – per far rafforzare e far sentire ancora più vicina la presenza dell’Azienda sanitaria provinciale sul territorio”.