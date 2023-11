Pre-vieni a scuola: cultura della prevenzione al liceo “Tommaso Campanella“ di Lamezia Terme

Nell’ambito del progetto d’Istituto di Educazione civica che privilegia un percorso di Educazione alla salute, i Dipartimenti di Scienze Umane e di Scienze Naturali hanno organizzato un momento di grande impatto emotivo, per sensibilizzare gli studenti delle 4° classi.

Il progetto si avvale della collaborazione e del supporto di diverse Associazioni presenti sul territorio lametino e mette in “scena” una campagna di sensibilizzazione e prevenzione con un focus particolare sul tumore al seno.

Ospiti al Campanella la dott.ssa Peppina Molinaro, Primario del Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Lamezia Terme, il dott. Giuseppe Furgiuele, Referente Piano Regionale della Prevenzione dell’ASP di Catanzaro, la dott.ssa Annalisa Spinelli, Responsabile centro Screening Oncologici, la dott.ssa Concetta Fumia, Ginecologa referente Clinico del programma di screening cervicale, la Commissione Pari Opportunità. A coordinare i lavori Sabrina Pugliese che con i Vacantiusi che hanno incorniciato l’intera mattinata regalando ai presenti momenti di grande riflessione.

Sul palco anche le opere dell’artista lametina Simona Punzu Donato: “Donne senza cicatrici”, donne giovani per sottolineare come la prevenzione e una diagnosi precoce siano anche sinonimo di rinascita e di ripartenza.

Ad aprire i lavori “Il peso del coraggio” di Fiorella Mannoia con l’esibizione di Marta Guzzo della 4° A del Liceo Musicale, diretta dalla prof.ssa Giovanna Massara e la danzatrice Carla Maria Vinci della 5° A del Liceo Coreutico curata dal prof. Roberto Tripodi.

A seguire i saluti della Dirigente scolastica dott.ssa Susanna Mustari “la nostra è una scuola che si occupa da sempre di benessere e prevenzione ed è pienamente consapevole del ruolo formativo e delle politiche necessarie per salvaguardare e tutelare l’ambiente fisico e sociale, i legami con la comunità, l’attenzione alla salute. In questi ultimi anni abbiamo collaborato efficacemente con le istituzioni preposte, fornendo ai nostri studenti gli strumenti necessari per comprendere l’importanza che assumono i comportamenti e le relazioni. Oggi in presenza di tanti esperti che ringrazio, vivremo momenti di consapevolezza e arricchimento”.

A porgere i saluti anche le componenti della Commissione Pari Opportunità del Comune di Lamezia Terme, le dott.sse Pasqualina Ruberto e Maria Giovanna Cilento.

La mattinata ha visto le testimonianze di donne che hanno vissuto sulla propria pelle l’esperienza del “mostro” che si è presentato, senza alcun annuncio, alle porte della propria vita. La loro narrazione, vita vissuta, è stata drammatizzata, dalle attrici dei Vacantiusi, Angela Gaetano, Fedora Cacciatore e Rosy Vergori.

Grande partecipazione ed interesse da parte degli studenti che con le loro domande hanno consentito ai relatori di approfondire ulteriormente la tematica e fornire le indicazioni per accedere ai servizi offerti dal Piano Regionale della Prevenzione.