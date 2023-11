Prima edizione del Gran Galà di Beneficenza organizzato da Roberto Gallo e Claudio Greco a Falerna Marina

Roberto Gallo, titolare del Riva Restaurant & Lounge Bar, con la straordinaria partecipazione di Claudio Greco, fashion designer, dedica una cena di Gala, con scopo benefico, all’associazione sportiva dilettantistica Lucky Friends di Lamezia Terme.

La Lucky Friends nasce nel 2012 con il fine di dare un’opportunità a tutti i bambini con difficoltà psicofisiche: scoprire le loro attitudini sportive, contribuendo a farli diventare atleti, e soprattutto coinvolgendoli nel “fare squadra”, rafforzando i legami tra loro.

La cena spettacolo sarà un vero e proprio viaggio di cultura, alla cui conduzione ci sarà Francesca Lagoteta, nota giornalista; l’inizio è previsto alle ore 21:00.

L’arte e la moda faranno da file rouge a tre diversi momenti in cui, portando avanti temi attuali importanti a livello globale: dieci modelle sfileranno per raccontare i gioielli di Scintille Cosenza per Recarlo, un défilé del laboratorio d’arte tessile Celestino di Longobucco e una capsule di abiti delle collezioni di Claudio Greco.

Gli ospiti saranno accolti in un’atmosfera elegante e raffinata in cui si esibiranno musicisti e strumentisti di talento.

Per l’occasione gli Chef del Riva Restaurant creeranno un menù dedicato dalla cucina contemporanea di pesce, che rappresenta la location.

L’evento sarà, pertanto, frutto della perfetta combinazione dell’imprenditoria di successo calabrese e di un’eccellente lavoro di squadra, che considera l’altruismo, la solidarietà e la generosità, temi di fondamentale importanza nell’operato quotidiano.

La manifestazione ha già accolto il numero massimo di ospiti, inorgogliendo gli organizzatori e confermando una Calabria accogliente verso il prossimo e aperta ad un forte impegno solidale.