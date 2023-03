“Al di là delle dune” di Domenico Benedetto D’Agostino, la presentazione al Chiostro di Lamezia Terme sabato 18 marzo

Sabato 18 marzo, alle ore 17:30, il Chiostro Caffè Letterario organizza la presentazione del libro “Al di là delle dune” di Domenico Benedetto D’Agostino. Il romanzo, esordio letterario per il giovane autore lametino, è uscito lo scorso 24 febbraio per i tipi di A&B editrice, ormai affermato marchio siciliano nato in seno allo storico gruppo editoriale Bonanno. Alla presenza dell’editrice, Pina Labanca, l’autore dialogherà con il giornalista Giorgio Curcio; le letture saranno invece curate da Benedetta Fazzari.

Il libro di D’Agostino, già menzionato da inedito al “Premio Nazionale di Poesia e Narrativa “Francesco Graziano” IX Edizione – 2020”, si presenta come un romanzo corale dalle vaghe tinte filosofiche: un filosofo, un letterato, due donne, due vecchi e due bambini sono impegnati in una lunga e misteriosa escursione. Nel corso della passeggiata, che assume sempre più i connotati di un viaggio, il gruppo si intrattiene in semplici ed erudite discussioni. Attraversati da un sentimento di panico della natura, i viandanti faranno tappa in un vecchio paese apparentemente abbandonato e, tra tavole imbandite, memorabili incontri e percorsi accidentati, riprenderanno il cammino verso una meta cruciale: le rive del mare, al di là delle dune di sabbia, dove potrebbe forse compiersi un destino più grande del previsto.

Di recente, è stato definito dallo scrittore Martino Ciano come “un romanzo che ci interroga dalla prima all’ultima pagina, che oltrepassa le convenzioni, che ci abbandona sul confine dove si fanno impercettibili “vita e morte”.