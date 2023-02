Presentato agli Ingegneri della provincia di Catanzaro il premio “Circolar South”. Il presidente Cuffaro: “Grande attenzione alla sostenibilità”

Si chiama “Circular South” ed è il premio alle migliore idee sull’economia circolare provenienti dal Sud Italia che è stato presentato ieri all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro. Promosso dallo European Institute of Innovation for Sustenability (Eiis) e da Conai, il premio è aperto alla partecipazione di aziende (già attive o in costituzione), studi professionali e singoli professionisti ed è stato illustrato a tutti gli ingegneri del Catanzarese da Filomena Tucci, co-fondatrice di InGreen, che è partner del progetto, e madrina del premio per Calabria e Puglia: «Tutti i professionisti, i ricercatori, le startup, gli innovatori che parteciperanno al concorso – ha spiegato – potranno esporre la loro idea, dopo un periodo di training, al DemoDay incontrando investitori esteri. Si tratta dunque di una grande vetrina, di un vero e proprio trampolino di lancio per la Calabria e le sue realtà professionali. Attraverso le idee che vengono presentate dimostriamo che nulla si distrugge, ma tutto si trasforma e che quindi andiamo verso una società a rifiuti zero».

L’iniziativa è stata fortemente voluta da Gerlando Cuffaro, presidente degli Ingegneri catanzaresi: «Siamo felici e orgogliosi di presentare ai nostri iscritti l’opportunità offerta da questo premio – ha detto –. Si tratta di un premio che riguarda un tema particolarmente caro a noi ingegneri e l’iniziativa è assolutamente di grande rilievo. In realtà, abbiamo inteso diffondere questa iniziativa anche agli altri professionisti che per competenze specifiche possono avere attenzione e interesse a partecipare all’iniziativa».

All’incontro hanno preso parte anche gli Agronomi della provincia di Catanzaro, rappresentati da Bruno Capogreco (delegato del presidente Antonio Celi), mentre ha fatto pervenire il saluto dell’amministrazione comunale l’assessore alle Attività economiche, Antonio Borelli, assente per sopraggiunti impegni istituzionali. Il concorso sarà veicolato dall’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro anche alla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia per consentire una più ampia diffusione tra le attività economiche e produttive e tra i professionisti dell’area centrale calabrese.

L’idea vincitrice si aggiudicherà il premio in denaro di 10mila euro. Il premio verrà consegnato il 5 maggio prossimo a Napoli durante il Green Symposium. Per partecipare, è necessario compilare l’apposito form raggiungibile all’indirizzo internet www.eiis.eu entro il 13 marzo prossimo.