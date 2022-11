A Catanzaro il Corso di Aggiornamento “Gli Odontoiatri al Servizio delle Famiglie”, il presidente De Filippo: “Tuteleremo tutti i cittadini da chi esercita abusivamente la professione”

Ultimo partecipato appuntamento con il Corso di Aggiornamento sul tema “Gli Odontoiatri al Servizio delle Famiglie”, organizzato dall’Albo Odontoiatri di Catanzaro presieduto dal dottor Salvatore De Filippo, che si è svolto sabato scorso nella sala “C. Catuogno” dell’Ordine dei Medici del capoluogo.

Sono stati in molti gli iscritti che non hanno voluto mancare all’ultimo momento di formazione dedicato alla detenzione ed all’utilizzo di apparecchiature radiologiche, che è rilevante e di non trascurabile complessità, in termini di applicabilità agli studi odontoiatrici.

Il presidente Salvatore De Filippo – affiancato dagli altri componenti della Commissione dell’Albo degli Odontoiatri Michele De Masi, Giuliana Menniti, Nicola Rocca, Giuliana Truglia – ha espresso la propria soddisfazione per la riuscita della XII edizione del corso di aggiornamento, lanciando anche un messaggio importante per la categoria: “Non c’è dubbio che tuteleremo tutti i cittadini da chi esercita abusivamente la professione e non è titolato a erogare prestazioni di odontoiatria se non è iscritto obbligatoriamente all’albo degli Odontoiatri. Non faremo sconti a nessuno, nemmeno agli iscritti che proteggono gli abusivi”.

“La giornata conclusiva della XII edizione del corso di aggiornamento è stata dedicata ad un argomento di straordinaria importanza qual è quello della radiodiagnostica – ha spiegato Defilippo -. Un tema in linea con l’obiettivo di questo percorso che è quello di pensare sostanzialmente ai nostri pazienti e ai cittadini che giornalmente frequentano gli studi odontoiatrici”.

“La relazione di Massimo Ursetta è stata molto interessante, completa e precisa e ha stimolato una discussione interattiva tra gli iscritti”, ha aggiunto Defilippo.

Il Corso di aggiornamento ha registrato una partecipazione importante, quasi il 50 per cento degli iscritti. “Questo ci conforta e conferma un dato: i titolari di studio sono molto attenti a questi argomenti – ha aggiunto ancora –. Oggi completiamo questo percorso ma siamo già pronti per il 2023”.

Il dottor Defilippo ha voluto sottolineare che il corso di formazione “è uno dei pochi in ambito sanitario che si svolge senza l’intervento di sponsor. Tutti coloro che partecipano come relatori, arrivando a Catanzaro da tutta Italia, lo fanno in modo disinteressato e sentendosi onorati di poter frequentare il nostro ordine professionale, diventato riferimento a livello nazionale nel campo della formazione odontoiatrica. E questo è un altro motivo di orgoglio per tutti noi.

“In questo anno di formazione abbiamo avuto la conferma che la stragrande maggioranza dei colleghi predilige l’aggiornamento per migliorare quindi la qualità delle prestazioni rispetto a tanti altri strumenti tanto in voga che considero delle scorciatoie per attirare clientela”, ha aggiunto la dottoressa Giuliana Menniti, mentre per il dottor Nicola Rocca: “Puntare sulla qualità per mettere a centro il paziente è un modo etico di fare formazione finalizzata alla promozione della propria attività”.

Il dottor Michele De Masi, infine, ha voluto ringraziare i colleghi che hanno partecipato al Corso perché “oggigiorno non è semplice avere una presenza così assidua, e questa testimonia anche la bontà degli argomenti scelti”.

La segreteria organizzativa del corso è stata affidata alla professionalità dell’agenzia “Preset&Future”.