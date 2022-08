Al via domani a Tiriolo la 18esima edizione del “Tarantella Power”

Un’altra edizione all’insegna della riscoperta delle radici e della tradizione per il “Tarantella Power” – che vedrà il gran finale mercoledì 10 agosto con il concerto dei Modena City Ramblers – inonderà di armonia il suggestivo borgo di Tiriolo.

Al via domani, lunedì 8 agosto, la 18esima edizione il festival tematico dedicato alla musica tradizionale calabrese creato e diretto dall’Associazione Arpa. L’evento è cofinanziato dalla Regione Calabria con i fondi del Bando Borghi e affidato alla direzione artistica dell’Arpa, che fa parte dell’associazione temporanea di scopo costituita assieme al Comune di Tiriolo, guidato dal sindaco Domenico Greco, per il coordinamento e organizzazione del festival.

“Una tre giorni di incontri, animazioni, mostre e concerti all’insegna della buona musica, quella tradizionale che richiama identità e radici di un luogo straordinario come il nostro – afferma il sindaco di Tiriolo, Domenico Greco –. Anche in questa occasione faremo un viaggio alla riscoperta di aspetti culturali e sociali che rappresentano un patrimonio da preservare. Il nostro comune mette a disposizione queste eccellenze sotto il profilo storico, archeologico, enogastronomico e artigianale di tutti i calabresi”.

Il primo appuntamento del cartellone del “Tarantella Power” è fissato per domani in piazza Italia (piazzetta) alle ore 18.00 con il convegno: “Studiare la musica di tradizione orale in Conservatorio”. Intervengono: M.° Pierfrancesco Pullia direttore del conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese e i docenti: M° Danilo Gatto, M° Francesco Loccisano e M° Andrea Piccioni. Conclude il duo di organetto: Gaudio-Pace.

Alle ore 22.00 ci sarà la presentazione del disco “UPGRADE” di Francesco Loccisano e Andrea Piccioni che celebra l’incontro fra due grandi artisti attraverso due degli strumenti simbolo della cultura tradizionale italiana: La Chitarra Battente e i Tamburi a Cornice. Il disco è un percorso attraverso brani originali, trasversale ai generi e alle emozioni.

IL RESTO DEL PROGRAMMA

Martedì 9 agosto – Piazza Italia (piazzetta) ore 18.00 – Presentazione dei libri: “Io, Felicia” di Mary Albanese e Angelo Sicilia La Padrina di Palma Comandè Intervengono: Angelo Sicilia e Palma Comandè Modera: Maria Antonietta Sacco, vicepresidente dell’associazione “Avviso Pubblico”. Ore 17 – 20.00 – animazione musicale centro storico Ore 22.00 – Spettacolo dell’opera dei pupi e delle pupe antimafia: “Felicia una donna contro la mafia Ideazione scenica, drammaturgia e regia di Angelo Sicilia, Mari Albanese e Francesca Prestia”. Musiche di Francesca Prestia.

Mercoledì 10 agosto – Parco archeologico Gianmartino Ore 22.00 – Parco archeologico Gianmartino – concerto Modena City Ramblers. Ore 17 – 20.00 – animazione musicale centro storico.