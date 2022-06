“Annibale Barca: oltre le vesti del generale”: il nuovo libro di Luisa Vaccaro

“Annibale Barca: oltre le vesti del generale” è l’opera appena pubblicata dalla Casa Editrice GrafichÈditore di Antonio Perri, uscita dalla penna di Luisa Vaccaro. Un libro molto interessante che fonde l’aspetto storiografico /esegetico con quello psicologico, in quanto l’Autrice ha voluto scandagliare e analizzare la figura di Annibale in modo tale da mettere in risalto la sua Umanitas, la complessità del suo carattere, quei percorsi mentali, meandri della psiche, i quali illuminano gli aspetti della sensibilità che la Storia non ha mai approfondito, privilegiando l’Annibale condottiero duro e crudele.

Importante, nell’economia del discorso di Luisa Vaccaro, è l’intervista immaginaria dell’Autrice al personaggio storico: avviene, in essa, una metamorfosi, vale a dire, l’icona si trasforma in Uomo. È un libro da leggere e da attualizzare, invita ad una profonda riflessione sulla natura umana, fa comprendere che la Storia e i suoi eroi non sono cristallizzati ma rappresentano un incessante divenire.