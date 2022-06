Girifalco: si conclude la rassegna culturale “Letture di Primavera”

Si ringraziano il consigliere comunale Vincenzo Olivadese per aver contribuito alla realizzazione dell’evento, Giusy Fedele, Barbara Loiarro per aver letto alcuni brani del libro, Telepepé, l’associazione culturale Minerva, l’Avis Comunale rappresentata da Rocco Chiriano, l’associazione Belle Epoque rappresentata da Rosa Zaccone, l’associazione Radici Future, il circolo di cultura Augusto Placanica, Style di Domenico Olivadese, Pepè Costantino.

Chi ha generosamente messo a disposizione la location, dott.ssa Rossella Manfredi Capo Dipartimento della psichiatria e delle dipendenze, il caposala delle Strutture Residenziali Rocco Riillo, gli operatori sanitari e il gruppo della riabilitazione rappresentata dalla dottoressa Maria Stella Rugieri, la conduttrice radiofonica Elisa Chiriano per aver diretto magistralmente la serata, il dottore Bonaventura Lazzaro Oncologo-Palliativista Direttore del Centro Clinico San Vitaliano e soprattutto volontario sanitario e uomo dal grande cuore, il Maestro Liutaio Giuseppe Canneto per aver allietato la serata con i suoi intermezzi musicali, Ana Rosa Louis per aver omaggiato l’autore di una splendida opera artistica, Gianfranco Fiato per aver realizzato e donato all’autore e al dottore Lazzaro un portapenne artigianale.