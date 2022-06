Girifalco celebra la “Giornata mondiale dell’Ambiente” con i bambini

Una festa per l’ambiente. Per rinnovare il patto d’amore tra i bambini e la natura. Ieri l’area verde Peter Pan ha ospitato oltre cento bambini per festeggiare e riflettere sulla salvaguardia dell’ambiente. Dopo la breve lezione, la messa a dimora delle piantine, i bambini hanno giocato con Bing, Winnie the Pooh e la bellissima Madre Natura. Il trucca bimbi, i palloncini e la musica hanno allietato il tutto.

Tutto questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione di: Pro Loco Girifalco guidata da Paolo Antonio Migliazza, Corpo forestali volontari con il comandante nazionale Area Sud Cvf Esaf, Enzo Ottaviani, Avis e servizio civile Avis, Domenico Olivadese, Sofia Burdino, Angela Mascaro, Maria Rosa Scicchitano, Mia Ussash, Laura Ielapi, Giuseppe Burdino, Global Service di Giovanni Stranieri, gli operai del Comune e la EcoServizi. L’iniziativa è stata promossa su iniziativa del vicesindaco con delega all’Ambiente Alessia Burdino con la collaborazione del consigliere comunale con delega alla Pubblica Istruzione Delia Ielapi e l’assessore al Bilancio Domenico Giampà.