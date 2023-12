Mancuso: “La giornata della trasparenza per un’amministrazione al servizio del cittadino”

“La trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, è il presupposto per garantire i diritti dei cittadini, promuovendo la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorendo ogni forma di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

L’ha detto il presidente Filippo Mancuso, aprendo i lavori della “Giornata della trasparenza” a Palazzo Campanella, alla quale hanno preso parte, oltre a dirigenti del Consiglio regionale, relatori di altre Regioni.

“A questo appuntamento annuale – ha aggiunto – annettiamo molta importanza, perché i suoi contenuti rappresentano una misura indispensabile per agevolare la comunicazione tra l’amministrazione, gli stakeholder e la comunità dei cittadini della Calabria, ma anche perché la trasparenza è la condizione di base per avere una buona amministrazione”.

Infine: “L’evento, previsto dalla vigente normativa, produce un’opportunità di coinvolgimento dei vari soggetti interessati su temi quali la trasparenza, la privacy, la prevenzione della corruzione e l’innovazione, con un approccio amministrativo improntato sulla dimensione del benessere organizzativo. E’ essenziale che i principi della trasparenza nella pubblica amministrazione non vadano solo enunciati, ma concretizzati e resi operativi, per avere un’Amministrazione aperta e al servizio dei cittadini. Favorire la cultura della legalità, anche attraverso le buone prassi amministrative, è una mission che rientra nell’agenda della mia Presidenza, perché è così che politica e amministrazione possono contribuire ad applicare un’efficace strategia della prevenzione della corruzione, che non sacrifichi lo snellimento delle procedure e, di conseguenza, la piena funzionalità dell’Ente che chiede a tutti noi di esercitare le nostre funzioni pubblici con disciplina e onore”.