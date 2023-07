Dal 6 al 10 agosto la XII Edizione del Premio Letterario Caccuri: ecco il programma degli eventi

“Age Pride” di Lidia Ravera (Einaudi) è un manifesto contro lo stigma che colpisce chi non è più giovane («Abbiamo vissuto troppo, sappiamo troppo per essere infilati a forza in una categoria»). Ma soprattutto è l’invito, ben circostanziato e convincente, a una festa possibile: quella dell’orgoglio d’aver vissuto, della voglia di continuare il viaggio della vita, considerando ogni età un Paese Straniero, da attraversare con la curiosità che merita.

A quarant’anni dall’arresto di suo padre, Enzo Tortora, la figlia Gaia racconta la sua storia e quella della sua famiglia, nella consapevolezza che non sia solo sua: ogni giorno tre innocenti finiscono in carcere per errore, più di mille cittadini l’anno. E i media continuano a comportarsi come fecero con suo padre: titoloni per additare i presunti colpevoli e, quando va bene, trafiletti seppelliti nelle ultime pagine a segnalare l’assoluzione, il proscioglimento, l’errore giudiziario. Condividere il proprio intimo dolore, allora, diventa un modo per combattere contro l’ingiustizia, per impedire che tutto ciò si possa ripetere. E andare avanti, come le diceva suo padre, a testa alta.

La riflessione sui temi esistenziali è presente anche nel saggio di Marcello Veneziani che già nel titolo “Scontenti” annuncia l’oggetto d’indagine: da dove nasce e dove conduce lo scontento. L’autore analizza le ragioni, le forme e gli sbocchi; compie un viaggio nel malessere che ci corrode, ci fa sentire continuamente inappagati e così arricchisce la fabbrica dei desideri. Veneziani ne individua le radici in Occidente e in particolare in Italia, esplora i vari ambiti in cui si esprime lo scontento, analizza errori e responsabilità di quanti, spingendo a immaginare sempre nuovi altrove che sollevano da ogni responsabilità, hanno finito per ignorare la realtà, che oggi però presenta il conto.

I saggi selezionati dalla giuria tecnica interpretano il presente attraverso lo strumento dell’analisi filosofica, sociologica e giornalistica: dalla rilettura di Musil per comprendere l’umanità, allo scontento che alimenta il presente, dal ribaltamento degli stereotipi sull’età al bisogno di verità, giustizia e rispetto della legalità che ritorna anche nelle altre presentazioni letterarie in programma.

L’Accademia dei Caccuriani, associazione culturale non-profit che da dodici anni organizza la manifestazione, contribuisce attivamente al sostegno del settore editoriale con una particolare sensibilità alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio culturale locale per incentivare la diffusione della lettura soprattutto nelle aree più periferiche rispetto ai grandi centri di produzione e fruizione culturale. Ogni anno, infatti, per cinque giorni il piccolo borgo medievale diventa luogo di incontro, confronto e di condivisione comunitaria della lettura. L’attività dell’Accademia dei Caccuriani si articola in numerose iniziative nel corso dell’anno: la promozione della lettura nelle scuole, il concorso nazionale di poesia dialettale e il teatro in vernacolo. Mission principale del Premio Letterario Caccuri è non solo la diffusione del libro e della lettura in una regione che oggi è ancora agli ultimi posti nella classifica nazionale degli indici di misurazione, ma anche la valorizzazione del territorio e la cultura come volano per la promozione turistica.

“La parola chiave di questa edizione è contaminazione non solo tra stili letterari e modalità narrative, ma soprattutto tra realtà locali, nazionali e internazionali. La cultura genera apertura e può essere un importante attrattore turistico per l’intera Regione – raccontano gli organizzatori dell’Accademia dei Caccuriani – il Premio Caccuri è un’esperienza immersiva per fruire delle bellezze naturalistiche, storiche e della ricchezza enogastronomica del territorio, in un’ottica di sostenibilità e di attenzione alle nuove sfide della transizione ecologica. Il conferimento del Premio Narrativa a Domenico Dara si inserisce in questa cornice di senso, in una narrazione che “sconfina” preservando la propria appartenenza e diventa esempio per le nuove generazioni, vere protagoniste del cambiamento”.