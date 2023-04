Il 28 aprile il webinar sulle disabilità dell’associazione di volontariato “Centro Ascolto Stella del mare”

Nel mese di Aprile l’Associazione di Volontariato “Centro Ascolto Stella del mare” continuerà la formazione on line gratuita attraverso l’ utilizzo del web.

Il prossimo 28 Aprile, dalle ore 18.00 fino alle ore 19.00, su Google meet verrà svolto il webinar sulle disabilità, patrocinato dall’ NPE Calabria (Associazione nazionale pedagogisti italiani), dal SAGI ( Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani), dall’Associazione “I ragazzi della Barca di carta” e il connesso progetto Rainbow – Diversamente RADIO TV.

Gli approfondimenti sulla seguente tematica saranno effettuati dai seguenti professionisti: il Dott.Nino Randisi Segretario Nazionale SAGI (Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani ) “Disabili e lavoro”, il Dott. Francesco Baldi Presidente dell’Associazione “I ragazzi della Barca di carta” “Inclusione sulla comunicazione”, la dott.ssa Maria De Fazio Assistente Sociale, Speaker RDR Calabria, Socia del Centro di Ascolto Stella del Mare di Catanzaro su “Violenza sui disabili”, il Dott. Tavernise Francesco, Mediatore Familiare e Consigliere del Direttivo Centro Ascolto Stella del Mare “Coadiutore fra associazioni di categoria con disabilita’” e la dott.ssa Stefania Mandaliti Presidente del Centro Ascolto Stella del Mare e Vice Presidente Anpe Calabria, su “L’approccio empatico e la disabilità” promotrice dell’ iniziativa.

L’obiettivo è interfacciarsi con il mondo della Disabilità capire le problematiche che possono vivere i soggetti coinvolti: minori e adulti, le famiglie e conoscere i diritti e i diversi servizi territoriali, che possono in qualche modo rispondere ai bisogni di ogni cittadino.

Il webinar è rivolto a : studenti universitari, insegnanti, genitori, operatori del sociale e del volontariato, professionisti del settore: psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, educatori professionali. Per informazioni contattare il numero della segreteria 339/3715940 e per eventuali richieste di iscrizioni occorre inviare sulla posta

elettronica presidentestellamare@yahoo.com.entro, successivamente sarà inviato il link di accesso.