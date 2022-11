Regione: dopo ben 32 anni, finalmente insediata la Struttura di coordinamento attività dei servizi di Polizia Locale

Si è insediata, nel corso di un incontro che si è svolto nella sede della Cittadella a Catanzaro, la Struttura di coordinamento delle attività regionali dei servizi di Polizia locale prevista dal Capo III della legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 (disciplina regionale dei servizi di polizia locale).

La Struttura di coordinamento era prevista dalla legge del 2018, anche se la prima formulazione, ma senza attuazione risale alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24.

Ben 32 anni dopo viene colmata questa lacuna per l’impegno assunto dall’Assessore regionale all’Organizzazione e Risorse umane, Filippo Pietropaolo, di regolamentare un settore fondamentale per l’attività amministrativa degli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitana).

“Da oggi – ha dichiarato Pietropaolo al termine dell’incontro – la Polizia locale in Calabria assume quell’organicità e quella uniformità che hanno impedito, in questo trentennio, la realizzazione di un piano di sviluppo delle piattaforme di formazione dei Corpi di Polizia locale”.

L’organismo è stato istituito con la DGR n. 363 del 3 agosto 2022 ed composta dai soggetti partecipanti all’insediamento, che sono: Il Presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, Presidente della Struttura di coordinamento regionale delle Polizie locali; l’Assessore della Giunta regionale all’Organizzazione e Risorse umane, Filippo Pietropaolo, Assessore regionale competente; i comandanti delle Polizie locali dei Comuni capoluogo di provincia, il comandante della Polizia locale della Provincia di Cosenza ed il comandante della Polizia locale della Città Metropolitana.

L’Assessore Pietropaolo è stato coadiuvato dal Settore compente per le Polizie locali che è incardinato presso il Dipartimento Organizzazione e Risorse umane della Giunta regionale.

L’ordine del giorno che è stato discusso durante la riunione ha riguardato l’insediamento della Struttura di coordinamento a livello regionale; la formulazione di proposte in merito alla gestione e alle procedure operative per l’espletamento del servizio di polizia locale; la formulazione da parte del Settore competente in ordine alla modalità di erogazione del contributo per l’adeguamento al regolamento regionale n. 9/2022.