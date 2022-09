Premio internazionale “Labore civitatis” al catanzarese Luigi Bulotta: unico calabrese tra i 10 candidati individuati da commissione

E’ stato attribuito all’avvocato catanzarese Luigi Bulotta il premio internazionale “Labore civitatis” con la consegna di una originale statua in bronzo ed una pergamena avvenuta nel corso della XXIII edizione dell’annuale manifestazione “The Grand Award to Excellence”, destinata a premiare le eccellenze europee nel campo della letteratura e della vita lavorativa con l’obiettivo di ripristinare alcuni dei principali scenari culturali europei. La cerimonia si è svolta nella monumentale Basilica Pontificia di San Francesco da Paola in Piazza Plebiscito a Napoli, alla presenza di autorità civili e militari, nonché di un numeroso e qualificato pubblico.

Bulotta è l’unico calabrese tra le dieci persone individuate da apposita commissione per l’attribuzione del premio quale riconoscimento ai suoi vari successi, come si evince dalla motivazione della Commissione,”alla sua brillante carriera lavorativa alla sua professionalità e perizia conseguendo risultati di grande rilievo in diversi ambiti della pubblica amministrazione, ricoprendo diversi incarichi di primaria importanza ed evidenziando significative doti umane, morali ed etiche, unanimemente riconosciute, oltre alla espressione simbolica di un vero senso di appartenenza alle istituzioni.”

Attualmente avvocato libero professionista e docente alla facoltà di Economia e management aziendale all’UNICAL, ha alle spalle una lunga e qualificata carriera nella Pubblica amministrazione dove ha ricoperto importanti incarichi dirigenziali, anche di livello generale; è stato, infatti, direttore generale dell’Azienda Sanitaria di Catanzaro e Commissario Straordinario dell’Azienda di Cosenza; segretario e direttore generale in diversi comuni; nella Regione Calabria è stato dirigente generale di alcuni importanti dipartimenti, come quello del Turismo, del Bilancio e Patrimonio, dee Controlli e dell’Organizzazione e Risorse umane. E’ stato anche dirigente dell’Ufficio legislativo della Giunta regionale, nonché coordinatore tecnico della Commissione Affari generali e istituzionale della Conferenza delle Regioni, giudice laico del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Autore di varie pubblicazioni e scritti, tra cui una monografia sui rapporti tra Stato e confessioni religiose in Italia. E’già stato insignito nel 2018 di un altro importante premio internazionale in Vaticano.

A fianco della sua attività di alto dirigente pubblico, Bulotta ha svolto e svolge, da oltre 30 anni, attività a servizio della Chiesa di Catanzaro-Squillace, attualmente Vice presidente,è stato per 14 anni, Presidente dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, nonché incaricato per la promozione del sostegno economico alla Chiesa. Ha svolto e svolge varie attività in campo sociale quale presidente o componente del direttivo di alcune associazioni di promozione sociale. Attualmente è segretario nazionale della Consolidal. E’ stato anche Presidente della Fondazione regionale “Calabria Etica”, dove ha svolto un’intensa e significativa attività con varie iniziative, in particolare, a favore delle famiglie istituendo nelle cinque province calabresi dei Centri per la famiglia, quale strutture operative di supporto alla genitorialità e ha attivato forme di finanziamento per sostenere persone e famiglie vittime della criminalità organizzata. E’ stato componente del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica Ionio catanzarese ed è componente del Centro Servizi per il Volontariato Calabria Centro.