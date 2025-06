Catanzaro, la solidarietà del sindaco Fiorita alla Casa del Popolo Thomas Sankara

Il sindaco Nicola Fiorita ha espresso la sua “piena e incondizionata solidarietà” alla Casa del Popolo Thomas Sankara la cui sede è stata oggetto di un atto vandalico. “Una democrazia – ha detto il primo cittadino – non può accettare nessun estremismo perché la democrazia è confronto di idee, anche radicalmente contrapposte, ma mai sopraffattrici. Chi ha imbrattato la sede della Casa del Popolo, evidentemente, non ha questa cultura, preferisce agire nell’oscurità, forse perché preferisce nascondere dietro la sopraffazione la debolezza delle proprie idee. Sappia, questa gente, che la Catanzaro civile e democratica non intende concederle alcuno spazio”.