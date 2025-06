Catanzaro, Sergi (Cinque Stelle): “Consiglio comunale svilito per l’atteggiamento irresponsabile del centrodestra che fugge al confronto”

“Un’occasione persa e una sconfitta per chi, come noi, crede ancora nel valore della rappresentanza democratica e del confronto politico. Oggi il Consiglio comunale è stato svilito a causa dell’atteggiamento irresponsabile e poco rispettoso del valore delle istituzioni. Un centrodestra che diserta gli scranni dell’assemblea che messaggio vuole lanciare alla città? L’ospedale e la sanità sono gli argomenti che, più di tutti, toccano da vicino la gente e su cui era doveroso che, chi rappresenta i cittadini, ci mettesse la faccia ragionando sulle diverse prospettive in campo. C’è in ballo il diritto alla salute dei catanzaresi, ma evidentemente questo aspetto sta poco a cuore alle forze dell’opposizione che hanno deciso di far saltare la discussione.

Tra di loro c’è anche chi riveste il doppio ruolo di consigliere, in Comune e alla Regione, che preferisce sottrarsi al confronto, finendo solo per prestare il fianco a chi, dai piani alti della cittadella, avrebbe già determinato il futuro della sanità catanzarese. Un futuro dai contorni sempre più scuri, perché il Consiglio comunale di oggi, al di là delle contrapposte vedute, avrebbe contribuito a fare e chiedere ulteriore chiarezza sulle risorse per Catanzaro, sull’iter del nuovo ospedale del secondo pronto soccorso, sulla sanità territoriale. E, invece, per un assurdo gioco delle parti, assistiamo all’ennesima sconfitta della politica a causa di chi ha barattato il proprio ruolo di rappresentante del popolo, in virtù di interessi che non coincidono con quelli della città.

Non è finita qui, c’è in questa amministrazione chi intende metterci la faccia e non abdicare al proprio mandato, per difendere la propria dignità e quella di una città che non può essere costretta al silenzio”.

Lo dichiara il consigliere comunale Danilo Sergi (Cinque Stelle).