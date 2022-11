Cogli l’occasione: ristruttura ora la tua casa e paghi a rate senza pensieri con Idro Edil Service

Per il tuo bagno, la cucina, una stanza o l’intero appartamento chiamaci pure, concorderemo assieme la soluzione più adeguata alle tue esigenze.

Per un guasto idrico o elettrico, per una tinteggiatura alla parete che si sta sgretolando a causa di continue infiltrazioni, per il tetto o il balcone divenuto pericolante.

Noi possiamo aiutarti a risolvere ogni tuo problema in casa, ufficio, negozio, cantina o garage e ti aiuteremo soprattutto con i pagamenti, offrendoti l’opportunità di pagare tranquillamente a rate senza esibire alcun tipo di documento reddituale né busta paga, senza interessi.

Applichiamo formule di pagamento agevolato anche sulla vendita e istallazione di caldaie, stufe a pellet e climatizzatori.

Per saperne di più non esitare a contattarci – INFO COMPLETAMENTE GRATUITE

WhatsApp (sms): 375.6226191

Ufficio: 0965.1640130

E-mail: idroedilservice16@libero.it

IDROEDILSERVICE ti aspetta in Via XXI Agosto, 85 a Reggio Calabria