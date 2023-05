SudTirol-Reggina, i convocati di Inzaghi: ventuno i disponibili per il turno preliminare dei playoff

Al termine del risveglio muscolare sostenuto in Trentino Alto Adige, mister Pippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocai per il turno preliminare dei playoff, che stasera obbligherà la Reggina a vincere in casa del SudTirol per proseguire il proprio cammino. Dietro-front circa la presenza del maxischermo sul lungomare di Reggio, non sono sopraggiunti i motivi di ordine pubblico. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Bouah, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Galabinov, Gori, Ricci, Strelec.