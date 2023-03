Sisma in Umbria, Perugia-Reggina verso il rinvio a data da destinarsi

Fuori programma per la Reggina, recatasi a Roma già da giovedì per preparare la sfida esterna con il Perugia, valida per il 29° turno della Serie B ed in programma sabato alle ore 14:00. Le considerevoli scosse telluriche degli ultimi giorni hanno creato allarme in Umbria, regione con trascorsi tristi e recenti in tal senso. Specie nella città capoluogo.

Le condizioni dello stadio “Renato Curi”, impianto abbastanza datato, sconsigliano al momento la disputa del match. La comitiva amaranto è rimasta a Roma, ma al momento è molto più probabile che faccia ritorno in Calabria anziché proseguire, anche nella giornata di sabato, verso Perugia. Approfondimenti nel corso di Reggina Talk, in diretta dalle 19:00 sulla pagina facebook del Dispaccio.

p.f.