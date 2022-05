La Reggina chiude la B con una sconfitta. Ora serve una vittoria “societaria”: Perna decide per la cessione

di Paolo Ficara – Con un rotondo 3-0, il Brescia regola la Reggina in un ultimo turno di campionato che è anche l’ultimo degli interessi, in questo momento, di ogni tifoso amaranto. Per dovere di cronaca, troverete il tabellino a fondo articolo.

I potenziali acquirenti hanno sempre più chiaro, ora dopo ora, il quadro della situazione. La recente inibizione inflitta al massimo dirigente Luca Gallo, aveva fatto sì che il potere di firma venisse delegato al general manager Fabio De Lillo. Dato che la Reggina non è sotto sequestro, c’era il dubbio se potesse essere lui l’interlocutore.

In realtà il 100% delle quote appartiene alla srl Club Amaranto, ovviamente di proprietà di Gallo. Ma sotto sequestro. Di conseguenza, dovrà essere l’a.g. Katiuscia Perna in accordo con la Procura di Roma a decidere l’eventuale prezzo per la cessione della Reggina. L’avvocatessa romana avrebbe deciso di ascoltare le proposte di acquisto.

Per quanto concerne la scadenza federale del 16 maggio, oltre ad aver già versato nelle passate settimane una parte del dovuto, la Reggina dovrebbe avere in pancia (contributi Lega B) i fondi per ottemperare in tempo. In alternativa, si può chiedere di differire ad agosto.

Rimane l’atroce dubbio: arrivare al 16 maggio senza aver almeno rateizzato gli oltre 3,5 mln di Irpef ed Inps non versati entro lo scorso 16 febbraio, alla luce di un vuoto regolamentare legato a norme transitorie ad hoc per la pandemia, farebbe scattare la recidiva? Meglio non affidarsi alla roulette russa, anche perché la Reggina è l’unico grosso asset “vendibile” in questo momento per la galassia M&G.

Poi esiste un altro dubbio, che riguarda solo ed esclusivamente la voglia di rischiare da parte dei potenziali compratori. Ossia il reale ammontare del debito complessivo. Il mantenimento di una categoria come la Serie B e la presenza di regolare concessione del centro Sant’Agata, di contro, rappresentano gli stimoli che possono attirare imprenditori già “calcisticamente” attivi, o che nel recente passato hanno già fatto calcio ad alti livelli.

Nessuno vuole che quella di stasera, a Brescia, rimanga l’ultima partita in B della Reggina nel 2022.

Brescia – Reggina 3-0

Reti: 33′ Van de Looi, 47′ Tramoni, 88′ Cistana

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac (85′ Huard); Tramoni (74′ Bianchi), Van De Looi (63′ Jagiello), Bisoli (74′ Behrami); Léris; Moreo, Palacio (63′ Bertagnoli). A disposizione: Perilli, Andrenacci, Karacic, Bajic, Mangraviti, Papetti. Allenatore: Eugenio Corini.

Reggina (3-5-2): Aglietti; Loiacono, Amione, Stavropoulos; Giraudo (59′ Crisetig), Bianchi, Ejjaki (85′ Garau), Cortinovis (85′ Pagni), Lombardi (10′ Adjapong); Tumminello (59′ Rivas), Galabinov. A disposizione: Sciammarella, Turati, Musumeci, Paura, Foti, Perri, Franco. Allenatore: Roberto Stellone.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Ammoniti: Ejjaki (R), Adjapong (R).