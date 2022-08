Salvini ai giovani follower di Tik Tok: “Leva militare obbligatoria utile”. E oggi parte la due giorni Calabria: “Non è hub della mafia, The Times si sciacqui la bocca”

“Se andrà al governo, la Lega si impegnerà per eliminare il sistema dell’accesso a numero chiuso alle facoltà di Medicina”. Il leader leghista Matteo Salvini ha rilanciato una sua vecchia proposta parlando in una diretta con i suoi follower su TikTok poco dopo la mezzanotte, e annunciando una mobilitazione con i giovani della Lega mercoledì davanti all’università a Milano. Nella diretta durata mezz’ora, Salvini ha spiegato inoltre: “Stiamo facendo quantificare dai tecnici del Mef quanto costa rendere gratuiti i libri di testo per le scuole medie e superiori”.

“Mi interessa ascoltarvi per capire gli umori e le esigenze: non è detto che decido in base ai pareri che sento su TikTok, ma io ascolto, alla faccia degli intellettuali secondo cui solo i cretini stanno su TikTok”, ha aggiunto il segretario della Lega, mentre fra i messaggi apparivano reazioni contrastanti alla sua idea di reintrodurre il servizio militare: “Continuiamo a ragionarci, secondo me è utile insegnare ai ragazzi a salvare vite, a curare i boschi e gli animali, può aiutare a crescere”. Fra i temi toccati c’è l’immigrazione. “È benvenuto chi ha i documenti a posto, paga le tasse e rispetta le leggi, sono miei fratelli e sorelle. Ma gli altri, se Salvini torna al governo, vanno a casa”. Ma anche la droga (“È merda, è morte”), e la mafia.

“Si sciacqui la bocca – ha detto – chi, come il Times, dice che la Calabria è l’hub della mafia mondiale. I mafiosi per me possono morire in mutande”. “Vedo – ha aggiunto a un certo punto scorrendo i messaggi – che tanti invocano la castrazione chimica per gli stupratori: sono d’accordo”