Uninominali Camera, la “sfida nella sfida” nel collegio Vibo-Piana Gioia Tauro

“Scontri diretti” tra vecchie conoscenze del panorama politico calabrese nel collegio uninominale comprendente i territori di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro.

La coalizione di centrodestra schiera il forzista Giovanni Arruzzolo, attualmente consigliere regionale. Il centrosinistra risponde con una ex cinquestelle, approdata in “Impegno Civico” di Luigi Di Maio: la parlamentare uscente Dalila Nesci, pronta a sfidare anche il suo passato nel confronto diretto degli uninominali, con il Movimento Cinque Stelle che dà fiducia a un altro deputato uscente, Riccardo Tucci. Il Terzo Polo (Italia Viva + Azione) mette in campo Marisa Galati.

Unione Popolare di Luigi de Magistris si gioca le proprie chances proponendo la candidatura di un politico del territorio, radicato nella Piana: il consigliere metropolitano e sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, che è anche il coordinatore regionale di demA in Calabria.

Gli altri candidati sono Domenico Antonio Greco (Italexit), Maria Concetta Valotta (Mastella – Noi di Centro – Europeisti) e Adriano Renda (Italia sovrana e popolare).