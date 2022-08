Bronzi di Riace, Tucci (M5S): “Opere fragilissime e inamovibili. Devono rimanere a Reggio Calabria”

“La solita sparata estiva, senza capo né coda, nemmeno originale, come ne ha fatte a milioni negli anni, che non verrà mai accolta dai calabresi”.

Liquida così, in maniera tranchant, il deputato Riccardo Tucci del Movimento 5 stelle, la proposta del critico d’arte Vittorio Sgarbi di spostare i Bronzi di Riace dal Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria per esporli nei musei di tutto il mondo.

“I Bronzi di Riace – continua il parlamentare – sono opere fragilissime, dunque inamovibili. Qualunque cosa attenti alla loro integrità è assolutamente da evitare senza tanti indugi e tentennamenti. I nostri Bronzi hanno una valore inestimabile, sono un patrimonio dell’umanità da preservare e non mettere in pericolo. Non mi risulta – sottolinea Tucci – che un altro capolavoro, altrettanto importante, come la Gioconda di Leonardo, venga annualmente mossa dal Louvre di Parigi per essere esposta altrove”.

Per il portavoce pentastellato “chiunque abbia voglia di vedere le statue dei guerrieri ha solo una cosa da fare: prendere un mezzo di locomozione e mettersi in viaggio verso Reggio. Avrà modo di godere di tante altre belle cose: dai numerosi tesori culturali agli scrigni naturali di mare e montagna, dall’insuperabile enogastronomia agli scenari mitologici dello Stretto, sul tema c’è solo l’imbarazzo della scelta”, conclude il deputato.