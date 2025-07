Che cos’è un moltiplicatore e come funziona – Opinione degli esperti di MyEmpire

Tutte le slot macchine che si possono trovare in qualsiasi casinò hanno una caratteristica comune: il moltiplicatore. È in grado di aumentare di diverse volte l’importo della vincita nelle slot disponibili su MyEmpire e in altri casinò, comparendo spesso sia come simbolo speciale che come simbolo normale. Il moltiplicatore è molto prezioso nelle slot macchine, poiché aumenta notevolmente le possibilità di vincita anche se la slot ha un’alta volatilità. Ma come funziona e dove si trova più spesso, lo scoprirai più avanti!

Il moltiplicatore: un modo per aumentare la vincita di diverse volte

I moltiplicatori sono una funzione obbligatoria in tutte le slot macchine. Sono in grado di aumentare la vincita di una determinata percentuale. Può essere x2, x4 e persino x100. A volte alcune slot disponibili su MyEmpire e altri casinò possono offrire moltiplicatori incredibili che raggiungono diverse decine o addirittura centinaia di migliaia. Se nella combinazione vincente è presente un simbolo con un moltiplicatore, l’importo della puntata verrà moltiplicato per questo coefficiente.

Dove si trova più spesso: giri gratuiti, bonus, jolly

I moltiplicatori sono spesso parte di altri simboli. Ad esempio, con il jolly è facile sostituire i simboli semplici con quelli speciali per ottenere una combinazione vincente. In questo caso, il moltiplicatore sarà aumentato. In alcune slot MyEmpire e in altri casinò, i simboli Wild possono raddoppiare il successo e la loro comparsa aumenta il moltiplicatore in progressione geometrica.

Ma più spesso i moltiplicatori si trovano nelle serie di giri gratuiti e nei round bonus. Questi ultimi possono avere moltiplicatori fissi, ma anche offrirne un aumento ad ogni nuovo giro. Inoltre, alcuni giochi offrono il moltiplicatore solo nel gioco base. Ad esempio, nelle slot con la funzione dei rulli cadenti, il moltiplicatore aumenta ad ogni vincita consecutiva e scompare in caso di fallimento.

Slot con interessanti meccanismi di aumento delle vincite

Per capire come funzionano le meccaniche uniche con i moltiplicatori e come influenzano l’aumento delle vincite, è necessario studiarle da soli. A tal fine, è disponibile un elenco di giochi in cui sono disponibili funzioni uniche che attivano i moltiplicatori:

Sweet Bonanza 1 000.

Gates of Olympus.

Book of Dead.

Sugar Rush.

Hades Inferno 1 000.

È possibile giocare a questi giochi gratuitamente in modalità demo. Inoltre, alcune slot possono offrire simboli moltiplicatori speciali. Quando questi simboli compaiono, i moltiplicatori vengono sommati e moltiplicano l’importo del risultato. Le informazioni su come si attiva e funziona il moltiplicatore sono sempre descritte in dettaglio nella tabella dei pagamenti della slot macchine.

Perché il moltiplicatore è importante nelle slot ad alta volatilità

I moltiplicatori sono particolarmente importanti soprattutto nelle slot ad alta volatilità. Queste slot macchine in MyEmpire e in altri casinò consentono di ottenere grandi risultati, anche se questi sono estremamente rari. In questi momenti entra in gioco il moltiplicatore di grandi dimensioni, che moltiplica il risultato corrente e garantisce un grande successo.

Sono molto popolari anche le slot ad alta volatilità con più moltiplicatori. Questi funzionano insieme, offrendo grandi risultati. Pertanto, anche questi giochi sono molto apprezzati, poiché aumentano notevolmente le possibilità di grandi vincite e rendono il gioco particolarmente dinamico.