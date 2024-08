Dl Coesione, Nesci (Ecr-Fdi): “Con le agevolazioni per l’ occupazione cresce il Meridione”

“In questi giorni, il governo Meloni è al lavoro su tre fronti cruciali per il futuro della Calabria e del Meridione”.

“Dopo aver finanziato il credito d’imposta per la Zes per 3.2 mld di euro (di cui 1.8 con fondi del PNRR),”-afferma Nesci-“attendiamo che il CIPE decida tempi e modalità per l’erogazione dei fondi”.

“Rimangono gli stanziamenti per l’Alta Velocità in Calabria che risponderà ad una esigenza storica del nostro territorio”.

“A queste misure”, -dichiara l’ eurodeputato calabrese,- “si aggiungono gli incentivi per le assunzioni previste dal Decreto Coesione che riguarderanno giovani e donne nei territori della Zes unica per il Sud”.

“Insieme alla proroga della Decontribuzione Sud, si tratta di un pacchetto d’investimenti che nessun governo prima di quello a guida di Giorgia Meloni aveva messo a disposizione di imprese e famiglie del Mezzogiorno. I cittadini calabresi e quelli di tutto il Meridione”- conclude – “hanno bisogno di queste risposte concrete e non di falsi e immotivati allarmismi”.