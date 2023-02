Giuseppe Sannino nominato segretario nazionale della Federazione “Sicurezza & Difesa”

Il dott. SANNINO Gennaro, già Ispettore Superiore della Polizia di Stato, noto per la sua forte Leadership nel mondo sindacale del Comparto Sicurezza, nonché Dirigente del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.), organizzazione sindacale aderente alla Federazione Sicurezza & Difesa (F.S.D.), assume un incarico importante. Nominato, con effetto immediato, Segretario Nazionale della Federazione “Sicurezza & Difesa (F.S.D.).

Sull’incarico, accolto all’unanimità, è intervenuto il Segretario Generale Nazionale della Federazione Antonio de Lieto che ha dichiarato: “accogliamo con grandissimo piacere nelle nostre file il dr. SANNINO Gennaro, che conosciamo bene per il Suo particolare impegno nel sociale e nella galassia sindacale del Comparto sicurezza. La scelta di far parte della F.S.D. da parte di questo Leader conferma che i nostri orientamenti sulla rapidissima organizzazione delle strutture territoriali della F.S.D. e le tante adesioni, sono la prova più evidente dell’affetto e della fiducia, che tanti cittadini e operatori di Polizia, ripongono nel progetto e nei programmi di un sindacato che ha come chiaro obiettivo, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli iscritti, in un quadro di diritti e di doveri, che devono coesistere, per assicurare appieno agli uomini e le donne, le necessarie risorse ed ai cittadini, a cui va garantito il bene “sicurezza”.