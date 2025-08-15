Bivona in delirio per DJ Dev Buonanno, 13 anni: il piccolo talento della Mat Academy accende la piazza

Una serata da ricordare, quella di ieri a Bivona, dove il giovane DJ Dev, tredicenne, ha infiammato il pubblico con un set esplosivo, definito da molti “a propulsione musicale”.

Con un’energia travolgente e un repertorio capace di fondere hit internazionali e sonorità innovative, DJ Dev ha trasformato il cuore del paese in una gigantesca pista da ballo, facendo danzare migliaia di persone sotto le stelle.

Il giovanissimo artista, già noto come il secondo DJ più giovane della Mat Academy, ha mostrato un controllo della consolle e un gusto musicale degni dei nomi più affermati del panorama italiano. Tra remix sorprendenti e transizioni impeccabili — frutto di preparazione e studio approfondito della djing — Dev ha saputo conquistare ogni fascia d’età, coinvolgendo ragazzi, famiglie e turisti fino a tarda notte.

«La musica per me è ossigeno— ha dichiarato —. Ogni set è un viaggio, e ieri sera Bivona è stata la mia navicella spaziale». Il pubblico, in risposta, gli ha dedicato applausi e cori che hanno riempito le vie della città, confermando che il futuro della scena musicale locale (e non solo) passa anche da lui.

Quella di ieri è stata la terza tappa del Creative Tour 2025, dopo l’esordio nel capoluogo. Il prossimo appuntamento è fissato per il 18 agosto 2025, sulle splendide terrazze del monumentale Castello Murat di Pizzo, per un evento organizzato e patrocinato dal Comune di Pizzo Calabro, una delle mete di punta dell’estate 2025.