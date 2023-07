Prosegue per tutto il mese di luglio l’annuale appuntamento musicale “Armonie Magna Graecia” festival musicale in scena a Tropea,

Immancabile programmazione annuale di eventi musicali di alto profilo culturale, tra classica, lirica e da camera, “Armonie Magna Graecia festival”, diretto del Maestro Emilio Aversano, dopo i successi riscossi nel mese di giugno, prosegue con una serie di importanti appuntamenti per tutto il mese di luglio nella splendida corniche di Palazzo S. Chiara.

Sabato 8 luglio ore 22 appuntamento con il Romantic Movie Music del pianista Giuseppe di Cristo.

Torna in scena il direttore artistico del festival, il Maestro Aversano – sabato 15 luglio ore 22 – con il The Romantic Piano con Musiche di Chopin. Ospite di importanti Festival ed Associazioni quali Serate Musicali di Milano, Amici della musica di Palermo, Teatro Politeama di Catanzaro con l’orchestra dei “Cameristi della Scala” – il Maestro Aversano – ha riportato in auge un genere esecutivo di antica tradizione, la “maratona pianistica”, eseguendo a memoria nella stessa serata quattro tra i più celebri concerti per pianoforte e orchestra nella Sala Verdi del

Conservatorio di Milano, nella Goldener Saal del Musikverein di Vienna con la Mav Symphony Orchestra di Budapest oltre che alla Gewandhaus di Lipsia, concerto che pubblicato in doppio cd live dal mensile Amadeus ha ricevuto particolare attenzione dalla critica specializzata (“La maratona di Aversano è Forte”, Q. Principe, Il Sole 24 ore). Nel 2018 ha esordito al Teatro alla Scala di Milano, suonando il Quintetto di Dvòrak con il Quartetto della Scala, tornando sul palco scaligero nello scorso aprile con “I Solisti della Scala” ed eseguendo alcune Sonate di Scarlatti, del quale ha appena pubblicato un Cd monografico per Warner Classics il cui risultato è stato definito di “quieta grandezza” da Benzing in una recensione sul Corriere della Sera.

Gli appuntamenti musicali di luglio proseguono domenica 23 luglio con il concerto nel giorno della nascita di Francesco Cilea a cura dei pianisti Beatrice Zoccali ed Emilio Aversano.

Si prosegue fino al 21 ottobre. Di seguito il resto del calendario.

mercoledì 2 agosto

Maestro Aversano

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 22.00

Scarlatti: Tre Sonate Van Beethoven: “La Tempesta” Chopin: Due Valzer

Studio op. 25 n.1

Scherzo n.1 in si bemolle min

giovedì 10 agosto

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 22.00

Concerto per la notte di San Lorenzo

Quartetto “Magna Graecia”

Dvôrak:

Quartetto op. 96 “Americano”

Quintetto op. 81 per pianoforte e quartetto d’archi

Pianoforte Emilio Aversano

Domenica 13 Agosto

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 22.00

“Piazzolla segreto”

Ensemble orchestrale “Los Suenõs”

Voce solista Paula Souto Giudici

Sassofono Giovanni De Luca

Giovedì 17 Agosto

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 22.00

Duo Pianistico

Francesco e Vincenzo De Stefano

Sabato 26 Agosto

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 22.00

Pianista Emilio Aversano

Venerdì 1° settembre

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 22.00

Orchestra da Camera

“L’Offerta Musicale di Venezia”

Ensemble “Ad Parnassum”

e “De Musica In Itinere”

Domenica 3 Settembre

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 22.00

I Solisti dell’Accademia Nazionale

di S. Cecilia di Roma e della Royal

Concertgebouw Orkest di Amsterdam

Flauto Andrea Oliva

Oboe Francesco Di Rosa

Clarinetto Calogero Palermo

Fagotto Andrea Zucco

Corno Guglielmo Pellarin

Pianoforte Emilio Aversano

Mercoledì 6 Settembre

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 21.30

Violino Renato Donà

Pianoforte Andrea Carcano

Sabato 16 Settembre

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 21.30

“I suoni e i profumi danzano nell’aria della sera”

Pianista Emilio Aversano

Martedì 19 Settembre

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 21.30

“Il Cinema d’autore”

Oboe Dorin Gliga

Fagotto Pavel Ionescu

Pianoforte Lucio Grimaldi

Venerdì 22 Settembre

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 21.30

Trio De Salon (Romania)

Oboe Dorin Gliga

Fagotto Pavel Ionescu

Pianoforte Emilio Aversano

Mercoledì 4 Ottobre

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 21.00

“Il pianoforte romantico”

Pianista Emilio Aversano

Domenica 8 Ottobre

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 21.00

“In viaggio con Rossini”

Duo Pianistico

Massimo Trotta – Lucio Grimaldi

Martedì 10 Ottobre

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 21.00

“Duo Concentus”

Soprano Irma Irene Tortora

Pianoforte Fulvio Maffia

Mercoledì 11 Ottobre

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 21.00

Baritono Mattis Møll Austrheim

Pianoforte Ida Visconti

Domenica 15 Ottobre

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 21.00

Quartetto d’archi dei Berliner

Philarmoniker

Violino I Dorian Xhoxhi

Violino II Helena Madoka Berg

Viola Naoko Shimizu

Violoncello Christopher Hesch

Pianoforte Emilio Aversano

Sabato 21 Ottobre

TROPEA, Palazzo S. Chiara ore 21.00

Violino Lodovico Parravicini

Pianoforte Nicolò Parravicini