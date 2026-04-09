Cosa succede in città: rock e memoria al Metropolitano di Reggio Calabria

Tra rock e ricordi, al Cineteatro Metropolitano arriva una serata di energia pura e memoria condivisa. Venerdì 10 aprile, alle ore 20.30, il CTM ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Un palco per la città”, con lo spettacolo “Cosa succede in città?”.

Protagonisti sul palco saranno i Blaskom Band, per un concerto interamente dedicato alle canzoni di Vasco Rossi, capace di far ballare il pubblico e allo stesso tempo accompagnarlo in un viaggio tra emozioni e ricordi.

A condurre la serata saranno Rita Nocera e Antonio Calabrò, che accompagneranno i presenti tra musica e narrazione.

Energia rock e identità reggina

Capitanati da Edoardo Pedà, storico rocker reggino, i Blaskom porteranno sul palco uno spettacolo di puro rock. Non solo musica, però. Rita Nocera e Antonio Calabrò con le loro “incursioni” narrative porteranno aneddoti personali e frammenti di vita cittadina si intrecciano alle note dei brani più celebri di Vasco.

Antonio Calabrò, direttore artistico del Cineteatro Metropolitano, descrive così lo spirito della serata: “Si tratta di un concerto rock autentico, in cui la musica si intreccia con racconti e aneddoti, anche legati alla Reggio degli anni ’80. È rock allo stato puro: Edoardo Pedà porta sul palco una presenza scenica intensa, con uno stile che rappresenta pienamente l’identità dei Blaskom”.

Chi sono i Blaskom

Il frontman Edoardo Pedà è una figura simbolo del rock locale: fondatore e cantante dei Mandrax, considerata l’unica vera rockband reggina capace di ottenere riconoscimenti anche a livello nazionale, ha sempre contribuito a valorizzare il nome della Calabria nel panorama musicale.

Accanto a lui, una formazione consolidata: Giuseppe Cosentino alla batteria, Sergio Rindone alle tastiere, Tonino Crea al basso e Rodolfo Megale alla chitarra.

Una band che unisce tecnica e presenza scenica, sostenuta dalla voce e dall’energia di Pedà.

“Un palco per la città”, una rassegna che unisce

Lo spettacolo è uno degli appuntamenti della rassegna 2026 “Un palco per la città”, inaugurata il 14 febbraio al Cineteatro Metropolitano, che continua a confermarsi come uno spazio culturale aperto e partecipato, destinato a proseguire fino a giugno.

Promossa dal DLF di Reggio Calabria, con il presidente Nino Malara, e realizzata in collaborazione con le associazioni L’Amaca, Itaca e la Sartoria Bruzzese, la rassegna coinvolge diverse realtà del territorio. Media partner sono Radio Touring 104 e il quotidiano Cult (Cultandsocial.it).

L’edizione 2026 è dedicata a Bruno Stancati, figura di rilievo nella vita culturale, sociale e civile reggina.

L’appuntamento è fissato, dunque, per il 10 aprile alle ore 20.30 presso il Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria.