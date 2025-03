“È stato un momento”, il nuovo singolo di Alex Dattilo

Una melodia avvolgente e un testo che scava nei sentimenti: il noto dj Alex Dattilo torna con un nuovo singolo, “È stato un momento”, un viaggio sonoro denso di poesia ed emozioni per raccontare frammenti di vita.

«Questa canzone è stata scritta in un momento della mia vita un po’ particolare. Mi sento ancora immerso nei ricordi di quel vissuto e le prime parole sono venute da sole, incastrandosi come un’unica melodia – spiega Alex Dattilo –. Quando ho finito di scrivere la prima strofa mi sono emozionato, perché la forza della musica è anche questa. Spero che tutto questo possa arrivare a chi l’ascolta».

Ad accompagnare il brano, un videoclip con la sapiente direzione di Vincenzo Caricari e la partecipazione dei giovani attori Giuseppe Russo e Vanessa Foti della Scuola Cinematografica della Calabria.

(Qui il link al video https://www.youtube.com/watch?v=d2XLEIUkM7U)

Dopo “Ti porto dentro” e “All’improvviso arrivi tu”, l’artista pubblica questo nuovo lavoro, “È stato un momento”, nel solco di un’espressione musicale che lascia spazio ai sentimenti. Si aggiunge così un nuovo tassello nella carriera musicale di Alex Dattilo, originario di Locri, che appena quindicenne già lavorava a Radio Activity, una delle emittenti radiofoniche più seguite della sua zona, affermandosi in breve come uno dei dj più apprezzati, in una carriera musicale costellata da successi in serate nei club e nelle discoteche più rinomate. Ha collaborato come producer per artisti internazionali come la cantante sudafricana Lokka Vox, con cui nel 2015 ha partecipato al concorso “Afri-Visie”, classificandosi tra i primi quindici con il brano “Na Na Hey”. Da anni vive la scena musicale di Milano, dove ha affinato il proprio stile nei migliori club del luogo. Dal 2012, si dedica alla produzione musicale, orientandosi verso il genere pop dance e collaborando con diversi artisti internazionali.