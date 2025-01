“Reggio Città Natale”, Falcomatà: “Tutto esaurito al concerto di Capodanno al Cilea. Città vuole crescere anche attraverso musica e cultura”

“La musica che è una delle costanti che ha accompagnato la nostra ‘Reggio Città Natale’, sta diventando una tradizione molto attesa. Anche questo concerto di Capodanno, che in passato era un appuntamento nuovo, oggi diventa sempre più partecipato e la fila per ritirare gli inviti, fuori dal Cilea, è stata molto significativa”.

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà in occasione del concerto di Capodanno 2025, promosso da Palazzo Alvaro e realizzato dal Coro lirico “Francesco Cilea”, diretto dal maestro Bruno Tirotta, e dall’Orchestra del Teatro guidata dal concertatore e direttore maestro Alessandro Tirotta. “È importante che la città – aggiunge Falcomatà che ha partecipato alla serata – si abitui al bello anche attraverso eventi culturali come questo concerto. Ed è il segnale che la città vuole crescere anche attraverso queste iniziative che vanno a premiare le professionalità reggine e ci consentono di farci gli auguri per l’inizio del nuovo anno nel migliore dei modi possibili”. All’evento ha preso parte il consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana Filippo Quartuccio, che su indirizzo del sindaco ha disposto la programmazione che ha consentito lo svolgimento dell’importante ed ormai tradizionale kermesse musicale.

Ad assistere al concerto diversi rappresentanti della Città Metropolitana e del comune di Reggio Calabria, il Prefetto Clara Vaccaro e numerosissime autorità civili e militari del territorio. “La partecipazione di pubblico è stata straordinaria – è detto in una nota – con un tutto esaurito che ha accompagnato le melodie musicali per tutta l’esecuzione del concerto”.