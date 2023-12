Fatti di Musica 2024 alla 38esima edizione: si parte con Brignano a Reggio Calabria il 3 febbraio

Dopo un’altra edizione da record, con oltre centomila spettatori ed eventi straordinari in prima assoluta in Calabria, già pronta la trentottesima edizione di “Fatti di Musica”, il Festival-Premio del Live d’Autore nazionale e internazionale ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge in varie località della Calabria. Con la sua formula di “oscar del live”, che presenta alcuni dei migliori concerti e spettacoli musicali di ogni anno, premiandoli con il Riccio d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco, è certamente uno dei festival più longevi e prestigiosi dello spettacolo dal vivo italiano.

Nelle sue 37 edizioni ha presentato al pubblico calabrese e meridionale autentiche gemme della musica d’autore, sia italiane, da Fabrizio De Andrè a Paolo Conte, da Vasco Rossi a Ligabue, sia mondiali, da Tina Turner a Sting, da Elton John a James Taylor., oltre a colossal come Notre Dame De Paris, grandi eventi televisivi e interazioni con altri Festival.

Intanto sono confermati i primi eventi del 2024. Si partirà dal Palacalafiore di Reggio Calabria con il megashow di Enrico Brignano fissato per sabato 3 febbraio alle ore 21:00. L’amatissimo e popolarissimo attore comico romano porterà anche a Reggio il suo irresistibile “Ma… diamoci del tu!”, lo spettacolo scritto con Manuela D’Angelo, la collaborazione ai testi di Alessio Parenti e le musiche originali di Andrea Perrozzi, prodotto da Vivo Concerti.

Dopo lo show di Enrico Brignano a Reggio, secondo il format di festival a carattere regionale, il 4 marzo al Teatro Rendano di Cosenza l’appuntamento è con l’unica tappa in Calabria di Stefano De Martino con il suo nuovo spettacolo “Meglio Stasera”, in cui l’amatissimo ballerino e conduttore televisivo, accompagnato dagli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, canta, recita e balla.

La prima terna di eventi si chiuderà con la spettacolare Divina Commedia Opera Musical di Andrea Ortis, con le musiche di Marco Frisina, dal 7 al 9 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro. Per il colossal basato sull’Opera dantesca sono in programma anche spettacoli mattutini per le scuole oltre ai serali.

Intanto fervono i preparativi anche per un grandissimo e storico evento estivo che dovrebbe essere annunciato a breve.

Per informazioni sono disponibili lo 0968441888, il sito ruggeropegna.it e le pagine ufficiali degli artisti.

“Con oltre mille eventi, tremilioni di spettatori dal 1987 ad oggi, è il festival che in Calabria ha battuto ogni record – afferma Ruggero Pegna – Quella che va in archivio è stata un’altra edizione memorabile, con spettacoli unici come Le Cirque Wtp e i top performers del Cirque du Soleil, lo storico live della Blues Brothers Band di Lou Marini a Siderno, il successo dei live di Geolier, Aiello, Carl Brave, Mannarino, Luigi Strangis a Diamante e Acri, quello di Carmen Consoli e Marina Rei a Praia, i live per Porto a Sud a Catanzaro con Sergio Cammariere, Joe Bastianich ed Orchestraccia, la chiusura con la stella di Peter Cincotti a Rende e le emozioni di Van Gogh Cafè del format Opere d’Arte a Cosenza. Appuntamento al 2024, con un’altra edizione straordinaria!”.