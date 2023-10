AMA Calabria porta il grande teatro a Caulonia: ecco tutti gli appuntamenti

Portare la cultura e l’arte in tutta la regione. AMA Calabria continua a diffondere la bellezza del teatro sul nostro territorio. Nel corso della conferenza stampa odierna, il direttore artistico Francescantonio Pollice ha presentato la stagione teatrale di Caulonia, che si preannuncia come una nuova esperienza straordinaria per il pubblico, alla presenza di Francesco Cagliuso, sindaco di Caulonia, e di Antonella Ierace, Assessore alla Cultura di Caulonia. Sarà ancora l’Auditorium Casa della Pace “A. Frammartino” il luogo in cui si svolgeranno gli eventi, ognuno dei quali porterà in scena importanti nomi del panorama teatrale e musicale, dando spazio anche alle compagnie calabresi.

LA DICHIARAZIONE DI FRANCESCANTONIO POLLICE. «Rinnoviamo anche quest’anno la collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Caulonia, guidata dal Dott. Francesco Cagliuso, nella consapevolezza che le attività culturali siano un fondamentale presidio per la crescita culturale, sociale e civile di una comunità. Desideriamo rivolgere a quanti hanno partecipato in questi anni agli spettacoli proposti da AMA Calabria qui a Caulonia un ringraziamento non formale, perché è la loro presenza che dà maggiore forza a un progetto che individua nella cultura l’elemento dirimente per un cambiamento delle coscienze di cui tutti avvertiamo il bisogno».

«Anche in questa occasione rinnovo il ringraziamento all’Assessorato Regionale alla Cultura, ottimamente diretto dalla Dott.ssa Ersilia Amatruda che, con l’emanazione di bandi pubblici triennali nel settore del teatro, ha consentito alle istituzioni culturali vincitrici di poter ancor meglio esprimere le proprie potenzialità, i propri talenti, le proprie competenze. Una possibilità ulteriore per poter dare alla Calabria le giuste coordinate per lo svolgimento di attività che metteranno la nostra regione al passo con altre realtà importanti del nostro Paese».

GLI SPETTACOLI – Quest’anno AMA Calabria propone un cartellone multidisciplinare di 8 appuntamenti articolato in grandi concerti e importanti produzioni teatrali, che si svolgeranno da novembre ad aprile e avranno la grande unicità di rappresentare le diverse preferenze del pubblico.

Ad inaugurare il cartellone sarà un concerto in esclusiva per la Calabria, che vede la musica protagonista assoluta. Sabato 25 novembre, l’Orchestra Femminile del Mediterraneo diretta da Antonella de Angelis, con la partecipazione in qualità di solista del violoncellista Ettore Pagano, vincitore dei più prestigiosi concorsi internazionali del settore. Il concerto è dedicato al confronto tra compositori e compositrici che spazia dal repertorio tradizionale a quello più innovativo.

La classicità del teatro greco si fonde con l’attualità del messaggio che vuole trasmettere l’opera “Acarnesi” di Aristofane. Mantenendo l’ironia tragica del commediografo greco, lo spettacolo andrà in scena sabato 2 dicembre con Matteo Baronchelli, Alessio Esposito, Amedeo Monda e Laura Pannia. Un inno al pacifismo più che mai attuale, con il quale il grande commediografo dell’antica Grecia sottolinea come la guerra non sia la soluzione dei problemi.

Un viaggio nella storia del saper far ridere sarà “Stanlio & Ollio. La Commedia che vale una vita, forse due”, la commedia andrà in scena sabato 16 dicembre. Claudio Insegno firma la regia dello spettacolo in cui ricoprirà il duplice ruolo di regista e attore, con gli altri membri del cast: Federico Perrotta, Sabrina Pellegrino, Valentina Olla, Guido Ruffa e Marco D’Angelo.

Con l’energia del gospel, AMA Calabria saluta l’anno nuovo mercoledì 27 dicembre, con il “Pastor Ron Gospel Show”, per due ore di concerto all’insegna dei classici canti natalizi. Ad aprire il 2024 sarà uno spettacolo dove arte, storia e teatro si mescolano dando vita a “Caravaggio il Maledetto”. L’evento, un libero adattamento di Ferdinando Ceriani tratto da “Caravaggio, probabilmente” di Franco Molè, sarà in scena sabato 27 gennaio e vedrà tra gli interpreti Primo Reggiani, Francesca Valtorta e Fabrizio Bordignon.

Sabato 10 febbraio, AMA Calabria dà spazio alla compagnia calabrese del Teatro Incanto, con lo spettacolo “Giovanni & Paolo, gli antieroi”. In scena vi saranno le vicende di coloro che hanno fatto la storia dell’Italia, Falcone e Borsellino, con gli attori Francesco Passafaro, Roberto Malta e Francesca Guerra.

Il verismo italiano prende forma per “Storia di una capinera”, famoso romanzo epistolare di Giovanni Verga che andrà in scena a Caulonia sabato 16 marzo. L’opera, conosciuta dal pubblico italiano anche grazie alla trasposizione cinematografica di Franco Zeffirelli, avrà come protagonisti gli attori Enrico Guarnieri e Nadia De Luca. La stagione si concluderà sabato 20 aprile con il thriller comico “Il settimo si riposò” di Samy Fayad, interpretato dai veri maestri dell’ironia come Benedetto Casillo, Patrizia Capuano e Gennaro Morrone, pronti a far ridere il pubblico.

GLI INTERVENTI. Il sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso ha confermato la sua soddisfazione per il rinnovo di «una collaborazione fattiva e propositiva collaborazione con AMA Calabria, nata con la precedente giunta. Sarà un fiore all’occhiello per la crescita culturale di Caulonia e dell’intero territorio, che avrà modo di ospitare opere teatrali di rilevante importanza e artisti di chiara fama nazionale».

L’Assessore Antonella Ierace ha espresso «una forte volontà di promuovere il cartellone della nuova stagione proposta da AMA Calabria anche tra i giovani. Il teatro deve essere un punto di riferimento per le nuove generazioni. Assistere a ognuno di questi lavori sarà per loro motivo di arricchimento e di confronto culturale».

GLI ABBONAMENTI E I BIGLIETTI. La campagna abbonamenti inizia lunedì 9 ottobre e si concluderà sabato 11 novembre 2023. E’ previsto un diritto di prelazione per i vecchi abbonati da lunedì 9 ottobre a mercoledì 25 ottobre 2023. I nuovi abbonamenti saranno disponibili da giovedì 26 ottobre a sabato 11 novembre 2023. La vendita dei biglietti dei singoli spettacoli inizierà lunedì 13 novembre 2023.

Gli abbonati della Stagione teatrale AMA Calabria di Caulonia potranno acquistare biglietti degli spettacoli di Lamezia Terme e Catanzaro con lo speciale sconto del 50% fino ad esaurimento dei posti disponibili della promozione.