Successo a Catanzaro e Palmi per i concerti dedicati a Liszt del pianista Giovanni Bellucci

Successo per i concerti dedicati a Liszt che il pianista Giovanni Bellucci ha tenuto a Catanzaro ed a Palmi. I due spettacoli, intitolati “I viaggi di Liszt, tra mito e leggenda, tra nostalgia e ricordo, tra amore e morte”, si sono svolti, rispettivamente, nella sala concerti del Comune del capoluogo e nel teatro Manfroce.

Giovanni Bellucci è stato indicato dalla rivista britannica “Gramophone” come l’erede della grande tradizione pianistica italiana, comprendente artisti come Busoni, Zecchi, Michelangeli, Pollini. Premio Liszt alla carriera, riconoscimento conferitogli dalla “Ferenc Liszt International Society”, Bellucci è stato incluso dalla rivista francese “Diapason” nella top ten degli interpreti lisztiani della storia insieme a Martha Argerich, Arrau, Ciccolini, Cziffra, Kempff e Zimerman.

Il pianista, in occasione dei concerti di Catanzaro e Palmi, oltre ad eseguire vari brani di Liszt, ha offerto alcuni bis interpretando musiche di Schumann, Chopin e Beethoven. Bellucci è ora in procinto di partire per la Francia, dove il 15 ottobre prenderà parte al “Festival de Mus”.

Sarà poi a Roma il 10 e l’11 novembre con un doppio recital dedicato a Johann Sebastian Bach e, successivamente, in Sud America, dove terrà una serie di concerti.