Fuori il nuovo EP del reggino Mad Simon

L’estate è la stagione che fa venire di più la voglia di ballare, di lasciare le preoccupazioni alle spalle, di rilassarsi e godersi attimi in compagnia, riconnettendosi con la natura e le proprie radici: da questo mood nasce il progetto “Reggae music never dies”, l’EP del rapper e cantante Mad Simon che omaggia la storia di questo specifico genere musicale, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

Nato in Giamaica nella seconda metà degli anni Sessanta e diventata culto grazie alla diffusione del genere in tutto il mondo con artisti come Bob Marley, simbolo anche di una controcultura e anticonformismo, la musica reggae non è sinonimo solo di festa, è anche portatrice di valori e messaggi di libertà, di uguaglianza e di pace che mai come oggi risuonano attuali.

«”Reggae Music Never Dies” è un EP leggero ma nostalgico, che vuole evocare i ricordi di vent’anni fa di un grande movimento reggae in Italia e stimolare le vibrazioni di battere e levare che scandiscono le più belle estati – racconta Mad Simon – L’ho scritto e registrato con il solo scopo di divertirmi e di divertire, di portarlo live e di far ballare. Sentivo la mancanza di un progetto mio totalmente dedicato a questo genere musicale che amo tantissimo».

Questa la tracklist dell’EP: “Reggae Music Never Dies”, “Bada”, “Mi chiama” ft. Mayu, “Non sentirti solo mai”.

MAD SIMON, è un rapper, cantante e beatmaker, originario di Reggio Calabria e membro dei KALAFRO. Entra nel gruppo nel 2006 collaborando nella pubblicazione del disco Solo L’amore, dal 2008 inizia a scrivere e debutta in Briganti con i primi pezzi e l’anno successivo esordisce con il primo demo solista Schizophrenic. Nel 2010 con il disco Resistenza Sonora, insieme ai Kalafro, inizia un tour per tutta l’Italia che dura un anno e lo porta ad abbracciare il progetto Musica contro le mafie, con cui ha tenuto diversi laboratori nelle scuole a contrasto della criminalità organizzata utilizzando la musica come strumento di resistenza e riscatto sociale. Dal 2013 la pubblicazione di una serie di singoli ed EP (89100 con Kento e Ciccioshiva, Love Addiction in acustico, Putia Sound con un nuovo collettivo) e la produzione di sigle e colonne sonore per film, programmi TV e podcast. A Maggio 2023 esce Reggae Music Never Dies un EP di 4 tracce, totalmente su sonorità giamaicane.