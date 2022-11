Il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria apre ancora una volte le porte alla grande musica

Il Liceo Classico “Tommaso Campanella” apre ancora una volte le porte alla grande musica: nel pomeriggio di Venerdì 04 Novembre, il Maestro Alessandro Tirotta, Musicologo e Direttore d’orchestra, incontrerà gli alunni del Liceo reggino per accompagnarli alla scoperta di “Il barbiere di Siviglia” di G. Rossini: l’ascolto guidato di registrazioni storiche e di esecuzioni dal vivo rappresenterà per gli studenti un’occasione straordinaria per conoscere alcune fra le pagine più significative del capolavoro rossiniano oltre che per assaporare il fascino e i segreti dell’opera lirica. L’iniziativa, che nasce dalla collaborazione fra il Liceo Classico “Tommaso Campanella” e l’Associazione “Nuovo Laboratorio Lirico”, si colloca nell’ambito del progetto “Scuole all’opera”, che prevede la messa in scena del noto titolo rossiniano, al Teatro “F. Cilea”, dal 14 al 17 Novembre, in una quattro giorni interamente dedicata alle scuole