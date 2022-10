Concerto del duo pianistico Matarrese-Aventaggiato al “Palazzo Amaduri” di Gioiosa Ionica

Venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 18,30 nuovo importante appuntamento musicale al Palazzo Amaduri con il concerto del duo pianistico Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese congiuntamente organizzato da AMA Calabria con la collaborazione dell’Accademia Ars Musica di Gioiosa Ionica. La manifestazione si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura direzione generale dello spettacolo, della regione Calabria nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il Duo Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese ha studiato sia in duo che da solista con i Maestri Novin Afrouz, Aldo Ciccolini, Marisa Somma e François Joel Thiollier.

Entrambi sono docenti di pianoforte principale presso il Conservatorio”N. Piccinni” di Bari e svolgono attività concertistica sia da solisti che in duo pianistico che li porta a tenere concerti in diverse città italiane ed estere ( Torino, Bologna, Bari, Ravello, Roma, Sassari, Lecce, Avellino, Matera, Monza, Cagliari, San Severo, Piombino, Taranto, Cosenza, Cuneo, Marina di Pietrasanta, Roma, Bacau con la Filarmonica “Mihail Jora”, R.M. Valcea con la Filarmonica “ Ion Dumitrescu, Romania, Polonia, Spagna, Germania, Croazia, Macedonia del Nord, Austria, Repubblica Ceca, ecc.), riscuotendo consensi di pubblico e critica.

Il duo ha collaborato con direttori d’orchestra di chiara fama come: Mihail Stefanescu, Petronius Negrescu, Dietmar Graf, Dario Bisso Sabàdin, etc.. Si dedicano in particolare a pagine musicali da lungo tempo dimenticate, allargando così in maniera significativa il repertorio. La ricerca di composizioni per pianoforte a quattro mani ha permesso di scoprire inaspettatamente una copiosa letteratura, in parte del tutto sconosciuta. Tale ricerca permette loro di offrire nelle sale da concerto opere come i Concerti Brandeburghesi di Bach-Reger – l’Albero di Natale e le trascrizioni dei Poemi Sinfonici di Franz Liszt – Concerto per pianoforte e orch. di Carl Czenry oltre a pagine famose del repertorio per pianoforte a 4 mani di Dvorak, Debussy, Satie, Ravel,Brahms,Schubert, Mendelssohn,Faurè, etc

Il Duo Aventaggiato-Matarrese si dedica anche al repertorio per 2 pianoforti e 2 pianoforti e orchestra eseguendo musiche di Brahms, Debussy, Sciostakovic, Ravel, Mozart, Bach, Mendelssohn e, nel bicentenario della nascita di Franz Liszt ha eseguito una delle pagine più rappresentative e impegnative del repertorio per due pianoforti: la Nona Sinfonia di L.van Beethoven nella trascrizione originale del musicista ungherese.

Il programma intitolato Un Mondo di Danze è composto dalla Petite Suite di Claude Debussy, da La Valse di Maurice Ravel, da una serie di danze ungheresi di Johannes Brahms e dalla Rapsodia Ungherese n. 2 di Franz Listz.