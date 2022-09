Il duo Bertolini – Panella in concerto a le Cisterne di Gioia Tauro, domani 10 settembre

Sabato 10 settembre nuovo appuntamento della stagione musicale 2022 promossa congiuntamente da AMA Calabria e dall’Associazione Musica Insieme con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro. Protagonisti dell’evento il giovane clarinettista Nicola Bertolini, e la pianista Maria Rita Panella e il bassista Giuseppe Gugliotta che si esibiranno alle ore 19,00 presso le Cisterne di Gioia Tauro.

La manifestazione si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, della Regione nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Nicola Bertolini nato nel 2007, studia clarinetto con la Prof.ssa Laura Magistrelli presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Nonostante la giovane età è risultato vincitore di numerosi concorsi (Concorso città di Tradate, Concorso Mercadante di Napoli, Concorso Accademia del

Clarinetto…) e si esibito sia in numerosi concerti sia in formazioni cameristiche che da solista con orchestra: Orchestra di Stato del Kazakistan, Orchestra Giovanile di Salerno, Orchestra dell’Accademia Sannita di Benevento… Attualmente sta ricoprendo il ruolo di primo clarinetto con l’orchestra “INERBA” dell’Accademia Europea di Musica di Erba.

Maria Rita Panella inizia lo studio del pianoforte all’età di 10 anni e lo studio al conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza sotto la guida dei Maestri Bernardette Tripodi, Simone Gragnani e Marco Schiavo con il quale ha conseguito prima la laura di 1° livello e poi la laurea di 2° livello con la votazione di 110 e lode. Ha frequentato Masterclasses con Pietro De Maria, Bruno Canino, Simone Gragnani e Dario Bonuccelli. Ha svolto concerti solistici e cameristici in Italia e all’Estero (Messico, USA e Polonia). Dal punto d vista didattico è stata docente dei corsi di Base presso il Conservatorio “C. G. da Venosa” di Potenza nell’anno accademico 2019/2020.

Nel corso del concerto i due interpreti eseguiranno il Solo de Concours di André Charles Prosper Messager, la Sonata in Si bemolle maggiore op. 167 per clarinetto e pianoforte di Camille Saint-Saëns, l’ Improvviso Op 142 n 3 di Franz Schubert, Introduzione tema e variazioni di Gioacchino Rossini e la Sonata op. 184 per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc

