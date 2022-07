Reggio, a Condera arriva la commedia teatrale “B&B Di Sabato” della compagnia Extra Oram

A distanza di tre anni, da quando la crisi pandemica ha abbassato il sipario sulla loro ultima acclamata rappresentazione, “‘Na fimmina mbrugghiuna”, la compagnia Extra Oram di Straorino, che prima di questo “riposo forzato” mai aveva interrotto la sua attività in più di 10 anni (dal 2011), torna a sorridere e a far sorridere il suo pubblico.

Gli attori della compagnia Extra Oram, pur lontani dalle scene, hanno continuato a studiare le loro battute impazienti di portare finalmente in scena una nuova rappresentazione, la divertente commedia in due atti di Roberto Mandica “B&B DI SABATO” con la regia di Francesco Camera (Ciccio Ruggia). Protagonista sul palco l’immancabile accoppiata vincente di Francesco Camera e Caterina Robison nei ruoli di Ciccio Di Sabato e Maria; dato che “squadra che vince non si cambia”, i due condivideranno ancora una volta la scena con Nicola Marra (Cornelio), Francesca Marra (Amanda), Domenica Toscano (Cecilia), Giovanni Vadalà (Anselmo), Giovanni Suraci (nei doppi panni di Rito Funebre e del Cavaliere Catania), Diego Vadalà (Ardente Camera) e Giusi Iannì (Marina).

Alle risate assicurate da questi veterani si aggiungeranno quelle promesse dalle new entry Giorgia Falcone (Lucia), Paolo Vadalà (Giulio Catania) e per la prima volta sul palco in veste di attrice, dopo un giovane passato di presentatrice della compagnia, l’esordiente Irene Camera (Assunta).

La commedia “B&B DI SABATO” e la Compagnia Extra Oram animeranno gli eventi civili dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Elia Profeta di Condera domenica 17 LUGLIO ALLE 21.30, in piazza Canonino Calabrò.