Crotone, la sezione OFF propone 8 appuntamenti al Teatro Apollo: si parte il 5 marzo con “I cavalieri di Aristofane” di Max Mazzotta

La rassegna “Crotone…Voglia di Teatro” presenta la sezione OFF dedicata ai giovani talenti del territorio e la sezione dedicato al Teatro per le famiglie .

Organizzato dalla GF ENTERTAINMENT e Finanziato dalla Regione Calabria, nell’ambito degli interventi di “Distribuzione Teatrale” e il sostegno dell’Amministrazione comunale di Crotone.

Sul palco del Teatro Apollo saranno 8 gli appuntamenti all’insegna della grande drammaturgia senza dimenticare, però, il divertimento e il puro spettacolo. Prosa, dai grandi classici agli autori contemporanei e tante commedie, questi gli ingredienti del cartellone ideato da Gianluigi Fabiano.

La sezione OFF debutterà domenica 5 marzo con “I cavalieri di Aristofane” di e con Max Mazzotta, produzione della Compagnia Libero Teatro.

Mazzotta in questo reading musicale fa un lavoro di riscrittura del testo di Aristofane, sposta i protagonisti in Calabria, compiendo un riadattamento contemporaneo in cui i personaggi paiono ancora di più figure politiche e mecenatesche della nostra epoca. In scena con Max Mazzotta il musicista Antonio Belmonte che esegue dal vivo una partitura originale composta per il reading. Attraverso l’arguzia e la semplicità del linguaggio comico, questa guerra grottesca si snoda a colpi di lusinghe, promesse, blandizie e meschinità. Tutti i riferimenti che Aristofane rivolgeva ai politici della sua Atene si rivelano calzanti alla perfezione per qualunque personaggio dei nostri tempi, quasi quella del mal governante fosse diventata una maschera, sempre uguale qualunque sia l’attore che la veste.

La sezione Teatro per famiglie: il primo appuntamento, domenica 26 febbraio, alle ore 18 sul palco della Sala Raimondi, “Aria” di Angelo Gallo e Cico Cuzzocrea.

“Aria” Uno spettacolo divertente. Un tuffo nella fantasia e nella magia. Con un linguaggio che va dritto all’immaginario onirico. Gallo e Cuzzocrea sono alle prese con il Clown più fantasioso, prendendo spunto dalla tradizione di clown russi. Un ritmo allegro e commovente che alterna momenti di destrezza performativa a momenti di magia e teatro di figura.

Per la Sezione OFF:

TEATRO SALA RAIMONDI

· 12 Marzo – “Canzoniere Minimo- amori nuovi e usati tra stoviglie, caffè, sigarette e carezze svogliate” di Giuseppe Vincenzi e Alessandra Chiarello con Alessandro Castriota Scanderberg (Teatro Rossosimona)

· 2 aprile- “Malamerica” di Vincenza Costantino con Ernesto Orrico (Teatro Rossosimona)

· 23 aprile- “In cielo e in terra” di Carlo Gallo ed Emmanuele Sestito (Teatro della Maruca)

· 30 aprile – “al posto sbagliato” di e con Francesco Pupa (Teatro Rossosimona)

TEATRO PER FAMIGLIE

· 26 marzo – Angelo Gallo in “Pinocchio” (Teatro della Maruca)

· 16 aprile – Angelo Gallo in “Zampalesta all’altro mondo” (Teatro della Maruca)