Domani a Mormanno i ritmi brasiliani di Fernanda Santanna

Dopo aver conquistato, prima del Ferragosto, l’alto Ionio cosentino con l’indimenticabile seconda edizione del Magna Graecia Jazz Fest ospitata nella magnifica cornice del Parco Archeologico di Sibari e con le tappe targate Villapiana Jazz Session e Roseto Jazz Fest e prima di tornare sulla costa orientale della Calabria per il gran finale in programma nel territorio comunale di Corigliano Rossano (che il 28 agosto ospiterà il concerto dello storico batterista del Pat Metheny Group, Paul Wertico nel centro storico di Rossano, nel chiostro di Palazzo San Bernardino e il 31 quello della portentosa cantante portoghese Maria Joao nel Castello Ducale di Corigliano), nei giorni scorsi la XXIII edizione del Peperoncino Jazz Festival ha ripreso il suo appassionante itinerario turistico culturale sulla costa tirrenica, facendo tappa nelle località di Amantea, San Lucido, Diamante, Cetraro e Scalea.

Domani (venerdì 23 agosto), invece, l’evento a cura dell’associazione culturale Picanto e diretto artisticamente da Sergio Gimigliano si addentrerà nella zona più interna dell’alta Calabria, dando il pretesto ai suoi spettatori per conoscere il borgo di Mormanno, caratteristica località del Parco Nazionale del Pollino, area quest’anno letteralmente inondata dai ritmi brasiliani (si ricordano, in tal senso, le applauditissime esibizioni di Aiace, Toninho Horta e Joao Bosco ospitate a Castrovillari).

Nel corso della tradizionale tappa in quello che è indiscutibilmente uno dei paesi simbolo dell’area protetta più vasta d’Italia (che dal 2015, per la sua meravigliosa biodiversità e per il grande lavoro di promozione portato avanti in modo eccellente negli ultimi anni dall’Ente che lo sovraintende è stata inserita nella prestigiosa rete mondiale degli UNESCO Global Geoparks), in programma alle ore 22 nella Galleria D’Alessandro e ad ingresso libero grazie alla sinergia tra il Comune guidato dal sindaco Paolo Pappaterra e l’Ente Parco Nazionale del Pollino, sarà di scena la pluripremiata cantante e compositrice della nuova generazione di MPB (Música Popular Brasileira) Fernanda Santanna.

Cantautrice incredibilmente carismatica, dotata di indiscusso talento e di una grande potenza vocale, la Santanna nella sua musica mescola i tratti essenziali e più identitari del Brasile e da alcuni anni a questa parte è considerata da pubblico e critica una delle interpreti più interessanti e amate della nuova scena musicale brasiliana.

Nata nell’entroterra del Minas Gerais, nella città di Barbacena, si è laureata in canto presso la Bituca – Universidade de Música Popular, iniziando poi una fortunatissima carriera che si è sostanziata nella partecipazione a numerosissimi progetti di Samba, Bossa Nova e di musica afro bahiana a firma di artisti di grande fama, a programmi televisivi e ad eventi di grande portata (si segnalano, tra le tante, la sua performance in uno dei più grandi blocchi di carnevale del Brasile, Bangalafumenga, in cui ha diretto uno spettacolo per mezzo milione di persone all’Aterro do Flamengo a Rio de Janeiro e quella in cui ha cantato all’inaugurazione del Baile do Almeidinha – Hamilton de Holanda – al Circo Voador).

Con due album (“Brasilidade”, del 2017 e “Ensaio Aberto”, registrato presso i 39 D Studios di Rio de Janeiro nel 2020) e due trionfali tournée europee alle spalle, torna in Italia, approdando per la prima volta al PJF, con il suo nuovo spettacolo: “Saudade do Brasil – Fernanda Santanna Canta Elis” che ha riscosso un grandissimo successo nei teatri brasiliani, registrando, tra l’altro, il “tutto esaurito” in uno dei locali più importanti del Paese: il Blue Note di São Paulo.

Il repertorio è selezionato, ricco di composizioni attinte dal repertorio dell’indimenticabile Elis Regina ma anche da quello dei più grandi nomi della musica brasiliana, con l’esecuzione di brani di autori quali Milton Nascimento, João Bosco, Aldir Blanc, Belchior, Ivan Lins e molti altri.

Nel corso della serata, accompagnata sul palco da due musicisti di incredibile talento – il chitarrista, nonché direttore musicale del progetto, Will Magalhães e il bassista Berval Moraes – Fernanda emozionerà il pubblico con potenti interpretazioni di canzoni iconiche, come “Maria Maria”, “O que foi caso Devera”,”Como Nosso Pais”, “O Bêbado e a equilibrista”, “To Our Children”,”Eleven Tapes” e altri, coinvolgendo il pubblico che verrà invitato a cantare, emozionarsi e ricordare la traiettoria tracciata nell’universo musicale dall’indimenticabile Elis Regina.

Queste le parole di Fernanda “Onorare Elis significa brindare alla musica brasiliana, rivivere e riconoscere capitoli importanti della nostra storia. Attraverso questo repertorio intenso ed emozionante, lo spettacolo traccia un parallelo tra il recente passato del Paese e il presente”