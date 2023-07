Successo per la ‘Traviata’ al Rendano Arena di Cosenza: per la prima volta all’aperto

Si conferma appassionato di lirica il pubblico cosentino che ieri sera ha assistito alla messa in scena de “La Traviata”. Le note del melodramma verdiano, per la prima volta all’aperto, magistralmente eseguite dall’ Orchestra sinfonica Brutia diretta dal maestro Massimo Testa, hanno pervaso la calda notte cosentina.

La Traviata, opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, è fra le più popolari ed eseguite al mondo: una delle partiture musicali più dense di interiorità psicologica di tutto il teatro d’opera romantico. Una rappresentazione sempre attuale che porta in scena i profondi sentimenti che scuotono l’animo umano.

Sul palco del Rendano Arena, in piazza XV Marzo, il melodramma di Verdi per la regia di Luigi Travaglio, con Melissa Purnell nel ruolo di Violetta e Mickael Spadaccini in quello di Alfredo, accompagnati dal Coro Lirico Francesco Cilea diretto dal maestro Bruno Tirotta. Una serata acclamata dal pubblico che apre la strada ad un nuovo modo di vivere la lirica e che si spera possa trovare sempre maggiore spazio nei futuri cartelloni estivi.