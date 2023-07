“Musical of the night – Broadway e altre storie” in scena l’11 luglio a Cosenza

Teatro Rossosimona, la compagnia fondata e diretta dal regista Lindo Nudo, e Piano B – Event Project Management firmano uno spettacolo musicale che debutterà martedì 11 luglio alle 18.30 al Castello Svevo di Cosenza nell’ambito del cartellone “Exit – Deviazioni in arte e musica”.

“Musical of the night – Broadway e altre storie“, scritto e interpretato da Marianna Esposito, si compone di sette racconti in unico viaggio guidato dai ricordi e dai luoghi cari all’infanzia; una storia comune cullata dalla fantasia che, attraversando i brani cari alla gloria di Broadway e al suo scintillio, intende celebrare il sogno e la speranza affidandosi ad alcune delle sue declinazioni più intime e significative. Così, le ambizioni di piccole donne e di piccoli uomini, scontrandosi ripetutamente con la realtà, cercheranno di volta in volta il riscatto nella favola, rigenerandosi alla fonte della sua inesauribile magia.

Attrice, cantante e performer cosentina, nonostante la giovane età Marianna Esposito ha alle spalle numerose esperienze in spettacoli e musical. Studia canto da quando aveva 11 anni e, dopo la laurea magistrale in Linguaggi dello spettacolo all’Università della Calabria, ha conseguito il diploma di Canto lirico al Conservatorio di musica “S. Giacomantonio” di Cosenza. L’incontro con il teatro avviene nel 2010 proprio grazie a Lindo Nudo, che la seleziona per lo spettacolo di teatrodanza “Matte (d’arte, di vita, d’amore)”. Da allora il teatro e la musica sono presenti nei vari progetti artistici e percorsi formativi a cui Marianna prende parte.

Nello spettacolo “Musical of the night” Marianna Esposito divide la scena con Mirko Iaquinta, attore, imitatore e speaker radiofonico.

Le attività della compagnia Teatro Rossosimona, che proprio a luglio ha raggiunto il considerevole traguardo dei 25 anni dalla costituzione, proseguono nel solco tracciato agli esordi dell’impegno civile e della valorizzazione delle maestranze calabresi.