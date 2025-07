Da USA e Canada a Catanzaro per conoscere la musica tradizionale calabrese, Fiorita: “Bene lavoro in rete tra Conservatorio Tchaikovsky e Catanzaro Jazz Fest che promuove gli scambi internazionali”

Dal Canada a Catanzaro per una settimana full immersion dedicata alla musica e alla cultura tradizionale calabrese. E’ l’iniziativa dal titolo “A Mediterranean Dream Retreat Percussion & Cultural Experience” organizzata dall’Accademia di Musica KoSA con sede a Montreal (Canada), in collaborazione con il Catanzaro Jazz Fest ed il Conservatorio Tchaikovsky, che sta ospitando un gruppo di partecipanti dall’estero per i workshop musicali e di percussioni nella sede del Conservatorio a Palazzo Stella. Un’occasione per far scoprire il patrimonio identitario e culturale calabrese, ma anche per condividere percorsi esperienziali alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni. Con i fondatori e direttori di KoSA, Aldo Mazza e Jolán Kovács, sono presenti diversi partecipanti provenienti da USA e Canada coinvolti nelle attività dai docenti del Conservatorio Danilo Gatto e Roberto Rossi e da altri musicisti, formatori ed esperti come Antonio Petitto, Andrea Bressi, Alessandro Marzano, Francesco Panaro e Roberta Giuditta.

“E’ la prima volta che l’importante realtà di Montreal raggiunge Catanzaro e questo dimostra il grado di reputazione e di qualità che il Conservatorio Tchaikovsky, insieme al Catanzaro Jazz Fest, ha saputo costruire nel tempo contribuendo a valorizzare le potenzialità del Capoluogo come meta di scambi internazionali”, commenta il sindaco Nicola Fiorita. “Saluto tutti gli ospiti e ringrazio gli organizzatori per aver messo in campo questa preziosa esperienza, che contribuirà a far conoscere anche le bellezze e le peculiarità della città. L’auspicio è che il lavoro in rete, portato avanti nell’ambito culturale, vada sempre più consolidandosi, trovando sempre nell’amministrazione comunale supporto e ascolto per garantire sviluppo e continuità”.