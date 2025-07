Successo per il concerto dei Modena City Ramblers a Borgia

Con un concerto “resistente”, i Modena City Ramblers a Borgia hanno trasformato Piazza Ortona in un grande palco di libertà. “Appunti resistenti” ha portato un’energia travolgente, capace di unire generazioni diverse e di risuonare in un canto collettivo.

La storica band emiliana ha eseguito alcuni fra i brani più belli del suo repertorio trentennale, tra i quali non potevano mancare “Bella ciao”, canto di libertà contro gli oppressori, e “I cento passi”, in memoria della lotta alla mafia di Peppino Impastato.

Il concerto è stato un successo, testimoniato dall’entusiasmo di una piazza gremita e partecipe, che ha cantato a squarciagola. Con il loro sound inconfondibile e il loro messaggio chiaro e diretto, i Modena City Ramblers hanno conquistato il pubblico, raccontando impegno e memoria. Ancora una scommessa vinta per la programmazione estiva “Borgia summer vibes”.

E mentre ancora risuona l’eco del combat folk dei Modena City Ramblers, Borgia già si prepara ad accogliere venerdì 18 luglio alle 21.45 i Neri per Caso, in piazza Nassiriya. Con le loro voci dal timbro inconfondibile e lo stile a cappella, i Neri per Caso hanno conquistato la fama nel 1995 vincendo con il celebre brano “Le ragazze” la sezione Nuove Proposte di Sanremo. L’anno successivo tornano nella città ligure nella sezione Big con “Mai più sola”.

Con una carriera trentennale alle spalle, i Neri per Caso hanno duettato con i più grandi artisti italiani e internazionali, mantenendo quell’originalità che li ha contraddistinti sin dalla loro prima apparizione: voci come strumenti di un’orchestra musicale che immediatamente catturano e trascinano chi le ascolta.

<<Siamo felici di ospitare nel nostro cartellone estivo – ha dichiarato la sindaca Elisabeth Sacco – la voce raffinata dei Neri per Caso. Avevamo promesso delle proposte musicali e culturali trasversali e stiamo mantenendo la promessa. I Neri per Caso rappresentano l’eccellenza della vocalità italiana e hanno uno stile assolutamente unico>>.

<<Le presenze che stiamo registrando a Borgia nelle serate dei concerti – ha dichiarato l’assessora alle Politiche culturali Virginia Amato – ci confermano la bontà delle nostre scelte. Musica e spettacoli di qualità che sanno coniugare impegno e leggerezza>>.

L’ingresso al concerto è gratuito. Per info sul cartellone Borgia summer vibes visita il portale VisitBorgia.it