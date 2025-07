A Borgia arriva i Modena City Ramblers: il concerto in Piazza Ortona

La grande musica torna protagonista a Borgia con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: mercoledì 16 luglio alle ore 21:45, in Piazza Ortona, arrivano i Modena City Ramblers, nell’ambito della rassegna “Borgia Summer Vibes”, promossa dal Comune di Borgia-Assessorato alle Politiche culturali.

La storica band folk emiliana, che ha segnato oltre trent’anni di musica italiana, porterà sul palco di Borgia la sua inconfondibile miscela di folk, combat rock e tradizione popolare, capace di unire generazioni e di far riflettere attraverso testi impegnati e uno stile musicale fortemente identitario. A due anni dall’uscita dell’album “Sei Vivo”, i Modena City Ramblers stanno attraversando la penisola con un tour che celebra le loro radici musicali e il legame con il pubblico, proponendo dal vivo i brani che hanno fatto la storia della band.

Sul palco risuoneranno canzoni simbolo come Grande famiglia, I cento passi, Ebano, Contessa, In un giorno di pioggia e Bella ciao, insieme ai brani più recenti, in un concerto che promette di lasciare il segno.

<<Accogliere i Modena City Ramblers a Borgia – ha dichiarato la sindaca Elisabeth Sacco – significa offrire alla nostra comunità un’occasione unica per il valore civile della musica della celeberrima band emiliana. Il nostro obiettivo è promuovere eventi che arricchiscano il tessuto culturale della città, valorizzando la partecipazione, la voglia di stare insieme e la riflesson>>.

Da parte sua, l’assessora alle Politiche culturali Virginia Amato ha ribadito che <<il concerto dei Modena City Ramblers rientra nella programmazione di Borgia Summer Vibes, con cui vogliamo rendere la cultura accessibile a tutti, animando le piazze e portando musica di qualità sul nostro territorio. Siamo felici di offrire ai nostri cittadini, e a chi vorrà raggiungerci, un evento che saprà sicuramente emozionare e far riflettere>>.

L’appuntamento con i Modena City Ramblers rappresenta, dunque, un ulteriore tassello dell’impegno del Comune di Borgia per promuovere cultura, musica e sano intrattenimento per tutte le età e per tutte le famiglie.

L’ingresso al concerto sarà gratuito.

In occasione dello spettacolo, Palazzo Mazza resterà aperto per permettere le visite all’area museale.

Per ulteriori informazioni sul concerto e sull’intero cartellone di Borgia Summer Vibes, è possibile consultare il sito VisitBorgia.it e le pagine social del portale.