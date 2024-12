Standing ovation per la prima assoluta di “Alis Theatre” al Politeama di Catanzaro

Standing ovation per la prima assoluta di “Alis Theatre”, lo spettacolare Christmas Gala di Le Cirque Top Performers, con i più grandi artisti del Circo Mondiale e del Cirque du Soleil, che ha debuttato ieri sera al Teatro Politeama di Catanzaro. Lo show delle meraviglie ha incantato adulti e bambini per circa due ore, presentando numeri straordinari tra fiaba e realtà. Prodotto da Gianpiero e Alessandro Garelli, chiude in modo straordinario la 38° stagione di eventi organizzata in Calabria da Ruggero Pegna.

Dopo il successo di ieri sera, si prosegue oggi con altri due show: alle ore 17:00 e ancora alle ore 21:00; infine domani, domenica 22 dicembre, l’ultimo spettacolo alle ore 17. I biglietti sono in vendita online su ticketone.it, nei punti Ticketone e presso la biglietteria del Teatro fino ad inizio spettacoli. Per informazioni: tel. 0968441888. mail info@ruggeropegna.it.

La più grande compagnia del genere d’Europa ha sfoggiato anche a Catanzaro tutte le perle del suo cast stellare e internazionale, facendo ammirare ad un pubblico letteralmente stregato i migliori artisti al mondo del circo contemporaneo, per la prima volta insieme in uno spettacolo unico. Un cast storico, con acrobati, giocolieri, equilibristi, clown e musicisti, provenienti dal Cirque du Soleil, dal Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e dal Festival Mondial du Cirque de Demain a Parigi, ha dato vita a strepitosi numeri aerei e a terra. Emozionanti performance acrobatiche al limite delle possibilità umane hanno tenuto con il fiato sospeso l’intero teatro, immerso in un viaggio immaginario indimenticabile e appassionante nelle atmosfere ispirate ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” e alla letteratura fantastica dell’800. La magia della serata si è percepita già dal foyer, dove Sara Ski, la Regina di Cuori, ha accolto il pubblico. Il Maestro di Cerimonia Riccardo Forte, cresciuto nella “Bottega Teatrale” di Vittorio Gassman, conduttore della “Melevisione” per 12 stagioni, ha cucito lo show, iniziato con le evoluzioni aeree mozzafiato del del Duo Extend, gli slovacchi Klara Trombikova, ginnasta della sua nazionale, e Richard Simonik.

L’uno dietro l’altro, introdotti dalla magia dei personaggi di Alice, sono arrivati gli altri eccezionali artisti, a cominciare dall’ucraino Petro Sukhorada, nazionale ucraino di Kung Fu, plurivincitore di campionati europei e mondiali, funambolico acrobata all’interno della sua gigantesca ruota.

Una menzione speciale va al duo “Hand to hand”, il canadese Yves Decoste e l’ucraina Valentina Sidenko. Le due stelle mondiali, già protagonisti di grandi produzioni del Cirque du Soleil, tra le quali La Magie Continue, Mystere, Quidam, Zed, Joya, hanno strappato lunghi applausi e un’autentica ovazione finale. Altro momento magico è stato quello aereo alla “doppia corda” di Sveta Fedyanina che, con i suoi vent’anni, è la più giovane del gruppo, appena diplomata alla School of Circus and Variety Art di Mosca. Acclamato a gran voce per le sue acrobazie anche Anatolii ZaleVskyi, artista di caratura mondiale del Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil, vincitore dei premi internazionali più ambìti, fra i quali la Medaglia d’Oro al Festival Mondial du Cirque de Demain di Parigi nel 1998 e il Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di MonteCarlo nel 1999, Artista Onorario dell’Ucraina. Silenzio assoluto ha accompagnato il newyorchese Andreis Jacobs Rigolo alla prese con le tredici nervature di foglie di palma del suo “Sanddorn Balance”, numero iconico di “equilibrio” che, da Amaluna del Cirque du Soleil, continua a sbalordire. Travolgente il gran finale, al ritmo di una possente colonna sonora, tra disegni di luci e il turbinio di immagini del grande ledwall, capaci di creare effetti immersivi 3D, con il team acrobatico dei Rizoma e tutto il cast sul palcoscenico, tra acrobazie e danze gioiose. Uno spettacolo davvero unico e imperdibile, scandito dall’impeccabile direzione artistica e coreografica di Stanislava Vakula e dalla supervisione di Gianpiero Garelli, founder, creator e guide di Le Cirque Top Perfomers. Soddisfatto il promoter Ruggero Pegna che, consapevole di aver regalato alla Calabria un ennesimo grande e irripetibile show, è già a lavoro sui prossimi eventi.