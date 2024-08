Il teatro per ragazzi fa tappa a San Pietro Maida con lo spettacolo “Mangiafuoco, Pinocchio e…”

La sera del 4 agosto prossimo alle 21 la Villa Comunale di San Pietro a Maida ospita lo spettacolo “Mangiafuoco, Pinocchio e…” del Teatro Le Giravolte. La rappresentazione teatrale fa parte della rassegna “Marameo”, festival interregionale e internazionale del teatro per ragazzi 2024 che vanta la piena collaborazione organizzativa e artistica della compagnia lametina Teatrop.

Nella pièce “Mangiafuoco, Pinocchio e…” Pinocchio è inizialmente spettatore nel gran teatro dei burattini. Dialoga con le altre marionette, fa partire il sogno della sua straordinaria avventura: dalla vendita dell’abecedario all’incontro con Mangiafuoco, gli incontri del burattino –bambino sono vissuti con leggerezza, con tanta voglia di giocare e divertirsi prima di diventare “grande”. La compagnia Teatrop, guidata artisticamente da Pierpaolo Bonaccurso e Greta Belometti, ha appena concluso una tournée nazionale che l’ha portata ad esibirsi in Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Lombardia.

Sempre in questi giorni la compagnia Teatrop si è esibita nell’ambito della manifestazione “Taurianova Bimbi” inserita nel ricco programma di “Taurianova Legge” in via di realizzazione nella cittadina reggina, capitale italiana del libro 2024.

Per il 4 agosto prossimo l’appuntamento è a San Pietro Maida che già, nei mesi scorsi, ha accolto gli spettacoli di Teatrop e di altre compagnie dedicati espressamente al ‘teatro ragazzi’, il teatro per famiglie che vuol offrire a grandi e piccini la possibilità di ritrovare spazi di incontro e di sano divertimento, rallentando così i frenetici ritmi della vita quotidiana.

Il festival Marameo, unitamente ad altre rassegne e festival similari, è co-finanziato con risorse PSC (Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02) erogate ad esito dell’Avviso di Progetti Speciali per lo sviluppo dell’attività teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.