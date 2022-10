Speciale Tg1, “Strappi” di Alessandro Gaeta: domenica 30 ottobre il viaggio a Nicotera (VV), nella terra del clan Mancuso

Nicotera, provincia di Vibo Valentia: qui inizia la litoranea che conduce a localita’ di mare spettacolari come Capo Vaticano e Tropea, ma questo e’ anche il capoluogo della cosca Mancuso, una consorteria mafiosa potentissima. Da questo piccolo paese calabrese si dipana la rete criminale che avvolge il Sudamerica e il Nord Europa e giunge fino in Italia. Lo racconta lo Speciale Tg1 “Strappi” di Alessandro Gaeta, in onda domenica 30 ottobre alle 23.35 su Rai1. Un viaggio nella terra del clan Mancuso dove si puo’ morire carbonizzati per un piccolo debito o per una parola di troppo sussurrata ai carabinieri. Eppure l’omerta’ si puo’ spezzare come hanno finalmente deciso di fare tre dissociati che a vario titolo hanno svelato gli affari delle famiglie di ‘ndrangheta e i loro presunti codici d’onore collaborando con la Procura di Catanzaro. Il montaggio e’ di Stefano Carpagnano, ricerche di Giovanna Crispino.